Mel Gibson est devenu le nouveau Oskar Schindler ?

Les médias annoncent que Mel Gibson aide aujourd’hui les survivants de la Shoah, le même qui a fait les manchettes en 2006 suite à une diatribe antisémite contre les Juifs et qui aujourd’hui a décidé de travailler avec discrétion avec un organisme de bienfaisance qui aide les survivants du génocide nazi.

Zane Buzby, la fondatrice du projet « Mitzvah Survivor » , a récemment déclaré que l’aide de l’acteur a « apporté une aide d’urgence aux survivants de la Shoah en Europe de l’ Est qui ont désespérément besoin de nourriture, de médicaments, de la chaleur et un abri . »

Elle ajoute: «Le but du projet « Survivor Mitzvah » est de veiller à ce qu’aucun survivant de la Shoah doit endurer les jours les plus sombres de l’histoire de l’humanité et qu’ils n’aient jamais faim ou souffre ou soit oublié ou négligé ».

Gibson a rapidement répondu à la mission de « Survivor Mitzvah Project » après que l’organisme de bienfaisance l’ait approché pour voir s’il aimerait y participer.

« Il a été un partisan avide de cette organisation depuis quelques années et il ne s’est pas réduit, simplement à écrire un chèque », dit une source.

« Il est venu au bureau et a personnellement appris sur la mission et les gens afin de nous aider sur une base continue. Il a également aidé à recueillir des fonds supplémentaires en faisant participer d’autres personnes. Mel a une grande compassion pour cette organisation. Et il ne le fait pas publiquement mais avec discrétion »

Quant à la contribution du réalisateur, Buzby a déclaré: «Mel Gibson aide les survivants de la Shoah dans huit pays, c’est remarquable. J’ai un grand respect pour les gens qui dirige leur vie autour de ce sujet, et je pense que tout le monde fait des erreurs dans la vie, et je pense que la est une vraie preuve de l’être humain que nous sommes. Il s’est éduqué lui-même. Il a fait du travail philanthropique et aujourd’hui ses actions parlent très fort … et ses actions ont aidé beaucoup de gens.

Si c’est vrai, je dois donner le crédit là où le crédit est dû. Non seulement, pour avoir aidé les survivants de la Shoah, mais aussi pour le faire avec discrétion, ce qui est l’ une des formes les plus élevées de la charité . S’il avait fait connaître ses actions, dans cette cause, son image aurait été altérée »

