Méga opération de Tsahal cette nuit à Hevron, Ramallah et Judée et Samarie : Plusieurs terroristes arrêtés et de nombreuses armes confisquées

Les forces de sécurité israéliennes ont attaqué les quartiers de Jabal Abu Rumman, Sharif et Abu Sneineh à Hebron, ainsi que Ramallah et d’autres communautés arabes en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain pendant la nuit, arrêtant 14 personnes recherchées, dont 10 sont soupçonnées d’activités terroristes et émeutes violentes.

Selon les médias arabes, l’étudiant en droit de l’université Abu Dis, Hassan Mohamed Hassan Za’aik, 22 ans, a été arrêté et transféré au camp d’Etzion au nord de Beit Ummar. On a également arrêté des prisonniers de sécurité soupçonnés de retourner dans leur ancienne profession.

Les forces de Tsahal en coopération avec la police et Shin Bet sont entrés dans une imprimerie à Ramallah, qui était une source de matériaux utilisés pour inciter au terrorisme.

À Hébron, les forces ont saisi des dizaines de milliers de shekels des terroristes du Hamas.

Les recherches menées par les FDI et la police des frontières ont permis de confisquer plusieurs armes dans les villages de Salem et de Naalin.

