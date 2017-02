Médias en Colombie : « Les israéliens ont entraîné le tourisme de la drogue et des prostituées dans ce village de pêcheurs « 

Un site de nouvelles colombien a rapporté cette semaine comment une vague de jeunes touristes israéliens ont vandalisé un paisible village de pêcheurs dans le golfe de la mer des Caraïbes, et l’ont transformé en un centre pour la drogue et la prostitution.

« Ces israéliens ex-soldats ont détruit un village de pêcheurs par la drogue colombienne et le sexe », selon le titre

Aux yeux des touristes israéliens en Amérique latine, la Colombie est un pays qui promet des expériences sauvages.

Mais selon ce site, les habitants qui vivent dans cette endroit touristique tranquille sont aujourd’hui confrontées au « tourisme de la drogue et des prostituées » par les Israéliens .

Selon le site « Las Orillas 2 », cette ambiance a commencé « lorsque d’anciens soldats israéliens ont décidé de construire une auberge de jeunesse » dans le village dans la baie de la mer des Caraïbes.

Selon le rapport, un soldat déchargé qui a reconnu le potentiel de la place a invité ses collègues d’Israël, « au bout de trois ans dans l’armée », beaucoup l’ont rejoint pour le travail et pour passer du temps avec lui en Colombie. En 2015, il a construit une structure énorme qui est devenu un club de parties sauvages. Au lieu des piscines, un terrain de basket et une vue sur la baie.

La plupart des visiteurs et les employés de l’hôtel sont Israéliens et à son inauguration, selon le rapport , il y avait plus de 20 rabbins notamment d’Israël « .

Le site « Colombie Riforts » plus élaboré a ajouté : « Les clients paient 800 $ pour un forfait complet qui comprend la nourriture, l’alcool, les drogues et les prostituées ».

Après le succès de l’hôtel, les Israéliens ont construit plus de bâtiments, comme des bars et hôtels qui auraient été utilisés comme une activité illégale. Le rapport de « Las Orillas 2″ est cité comme disant que les citoyens colombiens ont prit part » à l’activité du réseau et des prostituées et aussi dans le trafic de drogue ».

Selon les rapports, les citoyens locaux, les jeunes touristes dont une grande partie sont israéliens sont cités dans des incidents qui comprennent des arrestations et des armes à feu . Il a été demandé aux personnel de l’hôtel des nouvelles, et le porte-parole de l’hôtel, pour ne pas mentionner son nom, qui a rejeté le rapport et a déclaré: «ce ne sont que des mensonges, ce ne sont que des mots, nous rejetons ces rapports. »

Le rapport indique que le village était autrefois une attraction touristique, et aujourd’hui ne ressemble à rien à, ce qu’il était dans les années 80 ou 70. Pourtant les touristes israéliens décrient cet endroit comme un paradis où l’ont peut se détendre avant ou après la randonnée de la Réserve ou d’autres attractions de la Santa Marta, avec des forêts luxuriantes et des animaux.

