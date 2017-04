Les médias arabes révèlent le nom du pilote syrien qui a largué les bombes chimiques sur la population

C’est à Idlib, que plus de 150 personnes dont de nombreux enfants ont été tués après une attaque chimique au gaz sarin. Des recherches ont été effectuées pour retrouver l’identité des pilotes qui ont largué les bombes chimiques sur les civils.

Le nom de l’un d’eux a été révélé par les médias arabes, mentionnant que la source est syrienne : « le colonel Mohamed Alhassoura » , le premier accusé pour avoir mené ces raids par des gaz toxiques.

Les Syriens ne furent pas les seuls à la recherche du pilote, mais aussi les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France qui ont été appelé ce mercredi 5 Avril dans le cadre du projet de résolution présenté par la session d’urgence du Conseil de sécurité, et la formation d’une commission d’enquête permettant de rechercher les noms des pilotes dans un délai ne dépassant pas les 55 jours à compter de la date de la demande d’entrevue et en attendant l’approbation du Conseil.

Le pilote syrien Mohamed Alhassoura, qui a décollé de l’aéroport militaire ce mardi matin, sera poursuivi, en particulier, pour avoir tué des habitants et avoir effectué un raid similaire aux armes chimiques il y a 4 jours sur la campagne de Hama, plus précisément dans la ville d’Al-Lataminah.

Les recherches ont été basées sur les écoutes par les radars du régime Assad, et la diffusion via des appareils non câblés de type drone sur plusieurs personnes pendant cette attaque. De plus, la diffusion par la radio diffuse cette information aux éléments de l’opposition armée dans diverses régions de la campagne d’Idlib.

Le bombardement a provoqué des dizaines de cas d’asphyxie, la plupart des enfants, accompagnés de « symptômes de perte de connaissance, des vomissements et de la mousse sortant de la bouche ».

Les réseaux sociaux ont montré des images publiées par des activistes, et le personnel médical de la défense civile, avec des masques rinçant les victimes touchées par cette attaque chimique.

