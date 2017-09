Les médias arabes et l’antisémitisme : « Les juifs ont volé la culture du peuple arabe, tout comme les Israéliens volent la culture palestinienne »

Rai Al Youm a publié un article de Fouad Al Batayneh parlant de la manière dont les Juifs ont volé les idées de la Torah de Hammurabi, l’ancien roi babylonien dont le ‘code’ est un livre de lois qui remonte à plusieurs siècles à Moïse :

Je suis Hammurabi, qui a vécu avec mes ancêtres dans la civilisation, a construit nos villes et a frappé la monnaie du shekel des nations, et a créé une loi appelée le Code de Hammurabi. La révolution scientifique des trois derniers siècles a révélé l’histoire véritable de la Palestine, de la région et de son peuple, et a mis fin au monopole de la Torah et de ses récits d’histoire.

Votre comportement est déshonorant car vous avez volé votre histoire sur le shekel et d’autres choses. Les écrivains de la Torah ont approché les civilisations et les cultures de toutes les nations et ont été volées à leurs épopées, histoires et idées. Quant à vous, fils du peuple du royaume des Khazars, vous avez atteint le fond, et vous n’avez plus rien à faire à l’exception du ‘hummus, du falafel, du taboulé et de la robe palestinienne, comme maintenant vous volez la culture des Palestiniens.