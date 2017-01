Les médias arabes affirment que plusieurs tentatives d’assassinat sont à craindre sur la personne de Donald Trump

Nous nous rapprochons de plus en plus de la cérémonie inaugurale de Donald Trump (vendredi) pour son entrée à la Maison Blanche. Depuis, un certain nombre d’articles venant de médias arabes ont publié des avertissements concernant la tentative d’assassinat du 45e président des États-Unis.

Donald Trump a nombreux opposants nationaux de la gauche radicale, et il est possible qu’ils soient à l’origine de ces menaces ou rumeurs alléguant que l’un d’entre eux tentera de l’assassiner.

Un journaliste du site palestinien, Al-Ahram, a écrit un article d’opinion intitulé «Je pense que Donald Trump va bientôt être assassiné. »

Le site Web du Hezbollah affirme également qu’il pourrait y avoir un complot visant à assassiner Trump.

