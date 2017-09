Média libanais | « Israel a attaqué et détruit une usine de missile en Syrie »

Plusieurs sources arabes ont confirmé une attaque de Tsahal en Syrie :

Le réseau de médias libanais Al-Miyadin rapporte qu’Israël a attaqué une cible dans la ville de Qatifa à la périphérie de Damas, la capitale de la Syrie.

Plus tôt, les médias syriens ont signalé qu’Israël avait attaqué un centre de développement de missiles dans le centre du pays, dans la ville de Hama.

Selon l’armée syrienne, Israël a attaqué des postes de l’armée dans la région de Hamat. Il a également été signalé que deux soldats syriens ont été tués dans l’attaque.

Selon l’opposition syrienne, l’armée de l’air israélienne a attaqué un certain nombre de cibles au Centre d’études et de recherches scientifiques syriennes (CERS), situé près de la ville de Hama. Le centre est impliqué dans le développement de diverses armes, y compris des missiles. Selon ces sources, il y a eu des pertes. L’ armée syrienne met en garde contre des « répercussions sérieuses » après les frappes contre le centre de développement d’armes chimiques.

Il n’y a aucune confirmation de cette information en Israel.

Pour rappel, le CERS est bien plus qu’une « usine de missiles » comme veux nous le faire croire les médias libanais : C ‘est en fait un centre de recherche et du développement des technologies et des armes nucléaires, biologiques, chimiques et balistiques.

Pour rappel, cette attaque est suite à l’annonce de l’ONU accusant le régime Syrien d’avoir utilisé du gaz sarin contre des civils à plusieurs reprises, la dernière fois au mois d’avril, attaque sur la ville de Khan Cheikhoun qui avait fait plus de 80 morts, hommes femmes et enfants.

