Selon les médias arabes, les avions de l’armée israélienne ont brisé le mur du son lors d’un raid aérien au dessus du Liban lors d’un exercice de Tsahal, le plus grand depuis 20 ans au nord du pays.

Selon les médias libanais, les habitants se sont évanouis, et une femme a été hospitalisée après que le plafond ait chuté sur elle. Les résidents de la ville de Tsidon, dans le sud du Liban, se sont réveillés dimanche matin au son des avions de la Force aérienne israélienne, mais contrairement aux passages précédents, la puissance des avions été plus importante. La barrière sonore sur la ville de Tsidon, a entraîné des explosions et la panique parmi les résidents et une femme est décédée. Les FDI ont choisi de ne pas répondre aux réclamations.

Dans le même temps, le verre de bâtiments s’est brisé en raison de l’assaut des vols. Les médias libanais ont même publié des images dans la vieille ville de Tsidon, dont le plafond est tombé à la suite des raids. Des sources de sécurité libanaises ont déclaré à la station de radio du Hezbollah que les raids ont été effectués dans le cadre des manœuvres militaires menées par Tsahal dans le nord dans le cadre d’un grand exercice visant à faire la guerre à l’organisation terroriste libanaise.

Le gouvernement libanais a décidé de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité suite à l’utilisation israélienne de l’espace aérien libanais suite à l’attaque la semaine dernière dans la région de Sayefa, dans le district de Hama, a déclaré le ministre libanais des Affaires étrangères Jubran Bassil.

Selon les publications étrangères, Sallal a attaqué des cibles en Syrie depuis l’espace aérien libanais et le chef de l’armée libanaise, Joseph Awn, a parlé vendredi dernier de la menace israélienne lors d’un discours pendant la cérémonie funèbre des soldats libanais enlevés par Daesh en 2014 et dont les corps ont été récemment renvoyés après l’opération pour mettre fin à Daesh à la frontière syro-libanaise.

Aoun a déclaré: « Malgré cette victoire, nous sommes confrontés à d’autres batailles majeures qui ne sont pas moins importantes que l’élimination du terrorisme mondial. Désormais, l’armée se déploiera le long de la frontière orientale (avec la Syrie) pour la protéger. Nous ne devons pas oublier la terreur centrale et la plus importante qui se trouve à la frontière sud du Liban : c’est l’ennemi israélien. »

Il a ajouté : « Nous devons protéger cette terre précieuse. Nous ne pouvons pas être les gardes-frontières de l’ennemi oppressif. Ceci est soutenu par une détermination qui ne s’affaiblit pas et n’est pas affaiblie par les piliers de l’Etat, dirigés par le Président de l’Etat qui a soutenu le peuple libanais, et qui n’a jamais cessé d’exercer leur droit de lutte contre l’occupation israélienne et s’unir autour de l’armée.

Dans ce contexte, nous soulignons notre engagement total envers la Résolution 1701 et tout ce qui y est inclus et notre coopération maximale avec la FINUL pour maintenir la stabilité sur la frontière sud sous la souveraineté libanaise, pour ne pas nuire à la paix entre les citoyens et le désir de coexistence. «

