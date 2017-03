Des médecins israéliens implantent un os imprimé 3D pour remplacer les parties du nez d’un patient

Les spécialistes du département de chirurgie buccale et maxillo-faciale au Centre médical Baruch Padeh, à Poriya, près de Tibériade, ont implanté ce jeudi un os imprimé 3D pour remplacer les parties du nez, et le front chez un patient qui a subi une blessure grave lors d’un entrainement.

Benayahu Merhavi, 19 ans, de Giv’at Avni, à l’ouest du Kinneret, a subi un coup à son visage lors d’une séance de formation d’arts martiaux il y a un an et demi, et l’os du nez s’est fracturé, ainsi que l’os du front. Une chirurgie préliminaire a tenté de réparer certains des dommages, mais le patient a continué à se plaindre de la dysfonction continue et d’un préjudice esthétique.

Dr. Imad Abu El-Naaj, chef du département cranio-maxillofaciale au service de chirurgie au Poriya Medical Center, a expliqué que « Benayahu devait subir une opération compliquée impliquant l’enlèvement d’un os du crâne et l’implantation à la place de l’os écrasé. La chirurgie est longue, car elle nécessite la conception, le rasage et le montage de l’os en temps réel ».

Au lieu de cela, selon le Dr Abou El-Naaj, son équipe a décidé, pour la première fois dans un hôpital israélien de planifier et de concevoir un implant osseux pour le nez, produit sur une imprimante 3D à l’aide d’une substance médicale appelée Peek.

La chirurgie a été effectuée jeudi matin, le 30 Mars, et n’a duré que 30 minutes. Peu de temps après l’opération, Benayahu a déclaré se sentir bien et impatient pour reprendre ses entraînements.

Dr Avi Toueg, médecin principal au ministère, a expliqué : « L’AB Dental Company a conçu un modèle du nez et nous avons produit un implant pour compléter les pièces manquantes dans le visage de Benayahu. Nous avons préparé quatre modèles utilisant différents matériaux en différentes épaisseurs, et pendant la chirurgie, nous avons utilisé celui qui convient le mieux, pour obtenir le meilleur résultat fonctionnel et le plus esthétique ».

