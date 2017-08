Les médecins de Hadassah ont sauvé la main de Mohamed « l’homme arbre » de Gaza.

Les médecins de Hadassah ont sauvé la main de « l’homme arbre », une maladie très rare et difficile à traiter, ce qui provoque des tumeurs qui ressemblent à des coraux sur le corps du patient. Après une chirurgie compliquée, les médecins ont confirmé un succès dans le traitement.

Ce cas médical est rare et extrêmement difficile, et dont les médecins n’ont apparemment pas rencontré un tel cas dans l’État d’Israël. Mohamed Thaluli, un résident de 42 ans de Gaza, a eu une complication avec le papillomavirus, et dont le corps n’est pas assez fort pour faire face. ‘Il existe différents types de VPH, qui est le virus du papillome qui provoque diverses tumeurs dans le corps’, explique le Dr Michael Chernovsky, un orthopédiste et un spécialiste de la main de la paume à Hadassah Ein Karem. ‘La plupart des gens ont un système immunitaire capable de traiter le même virus, mais dans le cas de Muhammad, l’un des rares cas dans le monde, le système immunitaire est défectueux est incapable de traiter le virus et lui permet de se développer de manière exagérée et incontrôlable. ‘

Dr Chernovsky, a rencontré Mohammed après son arrivée dans sa clinique pour une consultation, après s’être rendu dans d’autres hôpitaux. Dans chaque institution, on lui a dit que son état ne permettait aucun traitement et qu’il n’y avait aucune chance de se débarrasser de ce problème.

‘Il s’agit d’un cas très rare, qui n’a aucune documentation dans les livres médicaux’, explique le Dr Chernovsky,’ un patient qui avait de nombreuses tumeurs importantes et complexes semblait remplir toute la main pendant plus de dix ans. Outre les fortes douleurs, la maladie est très dangereuse et peut devenir un cancer et ne lui a pas permis d’utiliser la main et de la déplacer. Il est devenu introverti et consterné de ne pouvoir se rendre dans des lieux publics. La main a été couverte tout le temps et sa vie a été très difficile. ‘

Le Dr Czernowski, également expert en chirurgie orthopédique et en chirurgie plastique, admet qu’il ne connaissait même pas de cas similaires, à l’exception d’un cas connu d’un résident du Bangladesh qui a été publié dans les médias, avec 16 chirurgies, toutes les tumeurs ont été retirées de ses mains. «J’ai beaucoup d’expérience avec des cas difficiles et complexes», souligne-t-il, mais certainement pas comme celui ci.» Il n’y a pas de documentation dans la littérature professionnelle pour traiter une telle situation, alors, lorsqu’il est venu à nous, la décision d’effectuer l’opération n’était pas facilement acceptée. ‘

L’équipe chirurgicale, qui comprenait le Dr Shay Luria d’Hadassah, un spécialiste orthopédique, préparé pour l’analyse et sa procédure complexe. ‘Nous avons appris autant que possible pour comprendre quel traitement est le plus efficace pour lui’, explique D. Dr. Luria. ‘L’idée était de créer un programme qui réduirait la possibilité que les tumeurs deviennent de plus en plus dangereuses, et il était important de se préparer avec une équipe de dermatologues à Hadassah et le personnel de la salle d’opération pour prendre des dispositions spéciales dans la salle d’opération, une maladie hautement contagieuse. Nous avons travaillé avec des doubles protections et masques spéciaux pour prévenir l’infection. Pendant l’opération, les voies respiratoires des thérapeutes peuvent être exposées au virus sévère. ‘

Dr. Chernovsky ajoute que pendant l’opération, les tumeurs sont brûlées, causant la fumée diffuse dans la salle d’opération, et il met en danger le personnel : ‘Nous avons opéré différemment, sans brûler, nous avons travaillé avec beaucoup de soin et attention’. De la paume de la main, lorsque la performance était au maximum pour nous en tant que chirurgien. Dans les endroits où les tumeurs ont été enlevées, il n’a pas laissé la peau sur la main. Nous avons utilisé sa propre peau pour couvrir l’implant ‘, explique le Dr Chernushevsky. Le Dr Vered Molcho, un expert en dermatologie à Hadassah, reçoit un vaccin spécial conçu pour attaquer le virus à l’intérieur du corps, et nous nous attendons à d’autres analyses, mais moins agressives.

Maintenant, sa condition est depuis quelques jours satisfaisante, et nous semblons avoir choisi la bonne chirurgie et le traitement pour lui, nous sommes optimistes. Maintenant sa main ressemble à une main avec une grosse brûlure. Il a déjà commencé une thérapie professionnelle qui l’aidera à réutiliser la main qu’il n’a pas utilisée depuis de nombreuses années.

‘Je souffre de cette maladie depuis près de 10 ans’, dit Mohammed, qui porte un pansement. ‘Nous avons essayé de trouver un traitement en Egypte, mais il n’y avait rien à faire là-bas, j’ai essayé ma chance à la fois à Naplouse et à l’Hôpital Mukassed, et là aussi, ‘Après des années où je me sentais timide à la maison et ne pouvais pas travailler à cause de la mains et j’avais peur du cancer, les spécialistes de Hadassah étaient les seuls à me donner de l’espoir pour le rétablissement’. Le traitement ici est excellent et vous pouvez dire que tout est bon aujourd’hui. J’espère sincèrement que ma vie précédente est déjà derrière moi et j’attends de voir ma famille, ma femme et mes 6 enfants ‘