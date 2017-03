Le médecin personnel de Netanyahu: « Pour des raisons médicales, il ne peut pas fumer des cigares »

Le médecin personnel de Benjamin Netanyahu prétend que le Premier ministre a depuis longtemps cessé de fumer des cigares en raison de contre-indications médicales.

« Ce n’est pas un alibi mais la vérité, a assuré dans une interview le Dr Tzvi Berkowitz.

Il ne fume pas le cigare et fumait dans le passé seulement de temps en temps, mais plus maintenant pour une raison : à cause du nez. Ceci est une affaire privée du Premier ministre, a dit le médecin. »

Les journalistes ont fait appel au médecin personnel de Netanyahu pour une explication après que le canal 10 a parlé de récentes indications du Premier ministre concernant « le dossier des cadeaux ».

Il a dit aux enquêteurs qu’il avait un problème médical avec son nez qui ne lui permettait pas de fumer des cigares souvent. Netanyahu a ajouté qu’il ne se souvenait pas combien de cigares l’homme d’affaires américano-israélien Aronon Milchev lui a donnés et quelle est leur valeur mais estime que les chiffres publiés sont grandement exagérés.

Netanyahu a également nié le fait que Milchev lui ait envoyé des cigares quand il n’en avait plus. « Quand les cigares ont été terminés, j’en ai acheté d’autres moi-même », a dit Netanyahu.

Le ministre est soupçonné d’avoir profité de son statut pour recevoir des cadeaux de la part de milliardaires comme James Packer ou Arnon Milchev.