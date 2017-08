Un médecin argentin – israélien honoré à Buenos Aires pour le traitement des victimes de guerre syriennes

Un médecin argentin-israélien a été honoré au parlement de la ville de Buenos Aires en tant que « personnalité exceptionnelle dans le domaine des droits de l’homme » pour aider les victimes de la guerre civile syrienne.

Le docteur Alejandro Roisentul, qui a vécu en Israël depuis 28 ans, a reçu les félicitations mardi pour son engagement en amenant des patients syriens au centre médical Ziv à Safed, en Israël.

« Les blessés syriens, même les enfants, sont arrivés à la frontière d’Israël à pied, en très mauvais état. Les FDI les ont amenés à notre hôpital et nous, les médecins israéliens, les avons aidés, nous les avons guéris. Ils nous ont regardé comme des ennemis, mais après avoir été pris en charge en Israël, ils ont changé de point de vue. J’espère que ces petites étapes peuvent aussi contribuer à la paix », a déclaré Roisentul aux médias argentins.

Roisentul est né à Buenos Aires en 1964 et il est diplômé en dentiste rie de l’Université de Buenos Aires en 1986. Trois ans plus tard, il a déménagé en Israël et a rejoint les Forces de défense israéliennes. Actuellement, il est responsable de l’unité de chirurgie maxillo-faciale du centre médical Ziv, un hôpital situé à Safed, dans le nord d’Israël, à environ 40 milles de la frontière syrienne.

La cérémonie du mardi a réuni des parlementaires, le secrétaire des droits de l’homme du pays et l’ambassadeur israélien. Le site officiel du parlement de Buenos Aires décrit Roisentul comme «un Israélien qui guérit et sauve la vie des Syriens qui ne connaissent pas leurs voisins ou qui en ont une vision hostile et déformée ».

Roisentul a déclaré aux médias locaux que sept Syriens ont été traités à Ziv en 2013 et « plus de 1 500 Syriens ont été traités gratuitement depuis lors, juste dans notre hôpital. J’ai reçu des personnes gravement blessées à la tête et à la bouche, la plupart d’entre elles ne pouvaient pas parler ou manger correctement, et elles retournent en Syrie avec un sourire sur leur visage. Nous les aidons aussi avec des vêtements et parfois ils vivent pendant des mois à l’hôpital … comme des personnes sans endroit où aller après « .

Roisentul a également donné une conférence à la Société argentine spécialement maxillo-faciale, a tenu des rencontres privées avec des professeurs de médecine argentins et aussi participé à des rencontres avec des institutions juives.

Une interview avec Roisentul sera diffusée vendredi sur l’un des talk-shows les plus populaires de prime time. En octobre, il sera félicité par l’Association américaine des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux.