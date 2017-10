La médaillée olympique israélienne Judoka Yarden Gerbi se retire de la compétition

La judoka israélienne Yarden Gerbi, qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2016 à Rio, a déclaré qu’elle se retirerait du judo concurrentiel.

« J’ai senti que le feu en moi était sorti », a déclaré Gerbi, âgé de 28 ans, dans son annonce mardi matin. « Je n’ai pas l’énergie de donner mon tout sur le tapis [du judo] ».

Gerbi a remporté la médaille d’or aux championnats du monde en 2013 et l’argent en 2014. Les Championnats d’Europe européens de Judo se tiendront l’année prochaine en Israël.

Elle a dit qu’elle envisageait toujours ses plans de retraite, ce qui inclut l’obtention de son diplôme d’études collégiales et l’enseignement du judo aux jeunes.

Gerbi a battu Miku Tashiro du Japon pour la première médaille olympique d’Israël depuis les matchs de 2008 à Pékin.

« La médaille est pour tout Israël, pour tous ceux qui m’ont soutenu et m’ont encouragé », a déclaré Gerbi après sa victoire. « J’attends quelqu’un pour me réveiller. J’ai donné mon âme et j’ai payé. Celui qui a dit que vous ne pouvez pas réussir en Israël est faux.