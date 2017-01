MAZAL TOV : La Roulotte du Hayal fête sa premiere année d’existence !

Il y a un an, Dan Netivot qui distribue dans les bases militaires de nombreux cadeaux et repas pour le soldats sans oublier la dernière guerre à Gaza en 2014 a eu l’idée de la « Roulotte du Hayal » ou » Hagala du Hayal en hébreu) afin de distribuer aux soldats gratuitement dans des conditions d’hygiène et de conservation irréprochables.

Nous avons demandé à nos amis, comme Patricia, Michel, Raphael, Yoram, Déborah et tant d’autres (pardonnez nous si nous ne pouvons tous vous nommer) de nous aider à trouver des fonds pour cette Roulotte.

Et le rêve s’est réalisé, depuis nous ne comptons pas le nombre de fois que cette roulotte par tous les temps et sur toutes les routes (même si parfois elle n’existent pas car c’est souvent le cas dans les bases) nous avons réjouis des centaines de soldats entre deux entraînements intensifs ou deux opérations importantes….

Ce matin, Dan Netivot s’est rendu au garage pour effectuer le contrôle technique (obligatoire chaque année ) de la Roulotte du Hayal qui est passé avec succès et marque sa premiere année :

Il a tenu à remercier tout le monde sur sa Page Facebook :

» Cette année nous avons réalisé des dizaines d’opération pour nos hayalims… Tout ceci grâce a vous…je voulais simplement vous remercier… vous remercier simplement pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes… Merci à toutes ces personnes qui dans l’ombre nous soutiennent ..

Alors en cette veille de Roch Hachana, je vous souhaite Chana Tova et que tout vos voeux soient exaucés et bon anniversaire a la Hagala (Roulotte) du Hayal – Dan »

Nous avons de nombreuses photos dur le site de SOS NETIVOT mais aussi sur notre chaîne You Tube qui montre chaque opération de la Roulotte du Hayal.

Alors que vous dire ? Merci infiniment pour cette année de bonheur, et nous espérons pouvoir continuer de rouler et organiser de nouvelles opérations pour nos soldats combattants de Tsahal !

