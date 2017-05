Mazal Tov! Natan Meir se remarie à Zohar Morgenshtein à Jérusalem

Natan Meir, dont la femme Dafna a été assassinée par un terroriste à l’entrée de sa maison à Otniel au sud de Hevron, s’est marié hier à Jérusalem à Zohar Morgenshtein.

Seule la famille proche a été invitée à la cérémonie de mariage et, à la demande de la famille, Arutz Sheva ne publiera pas des photos de l’événement passionnant.

La cérémonie a été menée par le rav d’Otniel Re’em Hakohen.

« Tous les jours, il faut être heureux. Il est parfois difficile. Très dur, » a écrit Meir dans le passé sur sa page Facebook. « Mon cœur est heureux. Je me suis engagé à mon amour, Zohar. Un miracle est arrivé à moi, après que j’ai mérité la venue d’un tel jour. Je veux embrasser tous mes enfants, qui me soutiennent et sont heureux avec moi. Malgré tout. Merci, mes enfants bien-aimés. Sans votre soutien, je n’aurais pas pu ouvrir mon cœur à nouveau à l’amour. »

Dafna Meir a été assassinée par un terroriste âgé de 15 ans qui l’a poignardée alors qu’elle se trouvait dans sa maison. Elle a combattu farouchement pour empêcher qu’il ne massacre ses enfants. Après l’attaque, il s’est caché derrière des buissons et s’est échappé de la scène.

Il a finalement été retrouvé à son domicile, et tiré de son lit et transféré à l’unité d’enquête de Tsahal.

En Novembre 2016, le terroriste a été condamné à 16 ans de prison et une amende de 1,75 million de shekels à payer à la famille de Meir. Dafna a laissé 6 enfants, dont 2 enfants adoptés.

