Mazal Tov à notre capitale Jérusalem : Liste des événements gratuits dans la ville

Mardi soir, a marqué officiellement l’anniversaire d’un demi-siècle de la réunification de la ville sainte de Jérusalem, événement qui a été annoncé avec des festivités au mur du Kottel et dans la vieille ville.

Les représentants des unités de Tsahal qui ont participé à la bataille pour libérer Jérusalem dans cette guerre historique ont été présents lors de la cérémonie avec le chef d’état-major de l’IDF, Gadi Eizenkot, et le maire de Jérusalem, Nir Barkat.

Le président Reuven Rivlin a lancé les cérémonies, en parlant du moment où les forces de défense israéliennes ont réussi à prendre le contrôle du site.

« Nous avons tout donné à Jérusalem parce que nous savions que nous devons insister sur Jérusalem. Nous insisterons toujours sur Jérusalem. Il n’y a jamais eu d’autre réalité.

« Ici, dans ces pierres, bat le cœur du peuple juif. Jérusalem est le cœur de l’État d’Israël, et le Kotel (mur occidental) est le cœur de Jérusalem.

« Le jour de la libération de Jérusalem, le ministre de la Défense Moshe Dayan a écrit une note et l’a glissé dans les fissures entre les pierres du Kotel: » Que la paix soit sur Israël « , a déclaré Rivlin.

« Aujourd’hui aussi, nous continuons à porter cette prière. Que Dieu donne, et apporte la paix sur Israël. «Réjouissez-vous avec Jérusalem, et soyez heureux avec elle, tous ceux qui l’aiment,« Joyeuse Journée de Jérusalem ».

Voici une sélection des événements de la Journée de Jérusalem :

Des dizaines de milliers de personnes du monde entier viennent chaque année à Jérusalem pour participer au grand défilé de danse, de chant et de drapeau, produit par l’association « Am Kalevia ». Le défilé se terminera par une cérémonie de fête qui comprend une prière et une assemblée. Le célèbre chanteur Yaakov Shwekey se produira au Mur du Kottel à la fin du défilé.

Où: Point de départ – Agron Streen – Place du Kottel

Quand: le 24 mai 2017 à 16h30 ( devant la grande synagogue, sur la rue Be’eri et la synagogue de Yeshurun) à 18h30 (marche)

Coût: gratuit

Visite du SAFRA SQUARE

Le Centre des visiteurs de la municipalité de Jérusalem vous invite à célébrer le 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. La tournée comprend le modèle de l’ancienne et nouvelle Jérusalem et un point d’observation offrant sur une vue imprenable sur les quartiers de la ville.

Où: Safra Square, Jérusalem

Quand: le 24 mai 2017, 11h00

Coût: gratuit

Plus d’info: Tél. 02-6295363

PLUS D’ÉVÉNEMENTS GRATUITS

L’Administration de développement de Jérusalem invite le public à profiter de visites guidées gratuites autour de Jérusalem. Visitez l’édifice des institutions nationales, passez par Safra Square, promenez-vous autour de Teddy Park, admirez la vue depuis The Wall Builders Garden, visitez la vieille ville et terminez votre visite au Western Wall Plaza.

Où: Safra Square, Jérusalem

Quand: le 24 mai 2017

Coût: gratuit

Plus d’info: Tél. 1-800-350-550

PERFORMANCE DU CANTOR DE JERUSALEM

En l’honneur de la Journée de Jérusalem, Heichal Shlomo accueillera le choeur des Hazanim (Cantors) de Jérusalem. Le spectacle est composé de prières, de chants hassidiques et israéliens et de la lecture de chapitres cantoraux décrivant l’amour et le sentiment pour la ville de Jérusalem.

Où: Heichal Shlomo, 58 King George St, Jérusalem

Quand: le 25 mai 2017 à 20h00

Coût: 60 NIS

Acheter des billets: au site officiel de la chorale

