La Mauritanie arrête des trafiquants accusés d’envoyer deux tonnes de drogue en Israël

La Cour pénale occidentale dans le district ouest de Nouakchott a ouvert une audience lundi sur une affaire de contrebande dont la drogue était en route vers Israël.

Les sources ont déclaré à Sahraa que le numéro de série du dossier était 2017/188, dans lequel Ahmed Walad al-Hassan, Muhammad Akaba, Uthman Allawat et Imam Muhammad sont accusés. L’enquête sur l’affaire a commencé quand un véhicule 4X4 a été capturé après avoir été garé dans un parking avec de la drogue.

Selon les enquêteurs, la quantité de drogues saisies dans le véhicule a atteint deux tonnes et étaient en route vers Israël mais n’ont pas mentionné la façon dont les drogues étaient censées être faites en Israël et comment elles devaient être transférées de leur pays d’origine et dans ce cas, la Mauritanie vers Israël.

Les détenus sont accusés de se rassembler pour le transfert, de possession et de contrebande de drogues très dangereuses. La poursuite exige le châtiment le plus sévère.

Source : Dr. Moshe Tardiman, directeur et fondateur de l’Institut pour l’étude de l’islam et des musulmans en Afrique.