Matan, grièvement blessé en 2015 à la jambe par un terroriste, entre dans une équipe de football

Photo : Aharon sauvé à la sécurité par un passants héroïque

Ce mois d’Octobre, 2015, Aharon et Adele Benitah et leurs deux petits enfants, Matan & Shlomit dans des poussettes, venait de quitter le Kotel et se dirigeaient vers la maison via la porte du Lion, quand un terroriste, Muhanad Shafeq Halabi de Ramallah a commencé à les attaquer et les poignarder, tuant Aharon, et blessant Adele et Matan, son enfant de 2 ans.

Aaron Banita (droite) et Nechemia Lavi, l’autre victime de l’attaque (Photo: Aaron Klieger)

Les terroristes ont aussi poignardé et tué Rav Néhémia Lavi qui, entendant les cris est venu les aider. Pendant l’assaut, l’attaquant a pris le pistolet de Lavie, et a tiré sur Matan, dans le pied.

Le terroriste Muhannad Halabi

Le terroriste a été abattu par un officier de police qui a accouru sur les lieux.

Adele Banita décrit l’épreuve déchirante. « Nous avons commencé la marche rapide, mais le terroriste a émergé de l’un des magasins et s’est jeté sur nous et a commencé à poignarder mon mari.

Mon mari qui est un homme fort, a commencé à se battre contre lui, il l’a frappé au visage. À ce moment, le terroriste a commencé à me poignarder. Puis il est retourné vers mon mari et l’a poignardé encore et encore. Je me suis battue, j’ai essayé d’enlever le couteau, mais je ne suis pas arrivée », a-t-elle raconté.

Benyamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan visitent Adele Bénitah

Adele Banita également décrit la suite de l’horreur , en essayant d’aider son mari, et criant à l’aide. « Il y avait beaucoup d’Arabes autour de nous… riant et souriant …Je criais, je priais pour avoir de l’aide mais ils se tenaient là à bavarder et riant et crachaient sur moi. »

Quand elle a couru, cherchant de l’aide, les spectateurs arabes « ont craché sur moi et m’ont giflé au visage. Alors que le couteau était toujours coincé dans mon cou, ils me frappaient et se moquaient de moi. »

Comme elle a plaidé pour l’aide de son fils, un des assistants arabes lui a dit de « faire la morte » en désespoir de cause, je lui aurait donner un million de shekels s’il avait pu m’aider à m’en sortir avec mes deux bébés. « Ce fut une scène de cauchemar ».

Adele Benitah, poignardée, eu d’importants saignements et perdu conscience rapidement. Elle a dit qu’elle a utilisé ses dernières onces d’énergie à courir vers les forces de sécurité pour avoir de l’aide.

« J’ai dis: « Je suis blessée, mon mari est poignardé et mes deux bébés sont là seuls, puis j’ai perdu conscience », dit-elle.





Lavi et Benitah ont été mis en terre au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem.

Dans des séquences vidéo qui a émergé de l’attaque, le terroriste peut être brièvement vu se précipiter vers l’une de ses victimes en la plaquant au sol. Les cris d’Adèle peuvent être entendus ainsi que les pleurs d’un bébé. La vidéo se termine avec le bruit des coups de feu. Tout au long, les commerçants et les gens peuvent être vus .

Aujourd’hui, un an après cette terrible épreuve, Matan Bénitah a rejoint l’équipe de football de l’organisation unifamiliale des parents des victimes du terrorisme, ainsi que les survivants d’attaques lors d’une cérémonie , ce jeudi à Jérusalem.

Unifamiliale « permet aux victimes de la terreur de reconstruire leur vie, réhabiliter et réinsérer grâce à des programmes d’assistance émotionnels, juridiques et financières », selon le site Web de l’organisation.

« Notre objectif est non seulement de gagner », a déclaré l’entraîneur de l’équipe de football unifamiliale, selon Ben-David. « Chaque joueur unique de votre équipe est un membre de la famille. Aujourd’hui (jeudi) nous avons été rejoints par un nouveau joueur, Matan Bénitah. A partir de maintenant, il a une grande famille de soutien ».

Lors de la cérémonie à Jérusalem, l’équipe de football a symboliquement « adopté » Matan. Outre la mort de son père et de ses propres blessures, sa mère Adele a été grièvement blessée dans l’attaque terroriste de l’an dernier. Adele a assisté à la cérémonie de jeudi.

« Alors que sur le terrain, nous voyons juste un ballon de football, il y a quelque chose de beaucoup plus profond » a déclaré le PDG Chantal Belzberg. « Nous savons que Natan est un fan de football. Par conséquent, nous avons pensé que ce serait une bonne idée pour l’équipe de l’-adopter-« .