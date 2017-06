Martina Anderson, députée européenne affirme : « Les Israéliens sont comme une éruption cutanée »

Le président du Congrès juif Européen (EJC), le Dr Moshe Kantor a appelé le président du Parlement européen Martin Schulz à prendre des mesures contre la députée Martina Anderson, qui a dit que les lobbyistes israéliens étaient «partout comme une éruption cutanée» au cours d’une réunion du Parlement, ce mercredi.

«Encore une fois, nous entendons des déclarations profondément offensantes sur les Juifs de la part d’un personnage public européen et nous exigeons une action», a déclaré le Dr Kantor. « La comparaison des Israéliens, ou plus précisément des juifs, à une maladie est une incitation dont les racines se trouvent dans les discours néo-nazis d’extrême-droite ».

« Ainsi, ce genre de comportement démontre encore une fois que l’extrême gauche et l’extrême droite parlent trop souvent la même langue et utilisent la même terminologie pour désigner les Juifs ou l’État Juif ».

Anderson est une eurodéputée britannique, représentant l’Irlande du Nord au Parlement européen, pour le parti Sinn Féin, connue pour ses positions anti-israéliennes. Elle est une ancienne terroriste condamnée avec l’IRA, surnommée «la reine de beauté terroriste». Elle a été condamnée pour avoir pris part à un attentat contre un hôtel à Brighton, en Angleterre, en 1984 et pour la planification d’attaques de masse dans des stations balnéaires.

« Les vues d’Anderson sont ancrées dans une idéologie sanglante qui a été façonnée lorsque l’IRA et l’OLP étaient partenaires dans le terrorisme et dans les effusions de sang », a poursuivi le Dr Kantor. « Elle utilise toujours la terminologie qui décrit une présence juive maléfique qui est également partagée par 22 pays arabes et 57 pays islamiques ».

« Ces points de vue et ces déclarations doivent être condamnés et nous appelons les autorités européennes à prendre une position aussi forte que si elles avaient été faites par un membre de l’extrême-droite ».

Le Congrès juif européen est l’organisation représentative des Juifs d’Europe.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr