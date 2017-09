Marseille | Perquisitions en cours au domicile et au bureau de la sénatrice-maire Samia Ghali (PS).

C’est un choc au sein du parti socialiste et marseillais, suite à deux perquisitions en cours, l’une au domicile situé rue Estrangin (7ème arrondissement de Marseille) et la seconde au bureau de l’élue Samia Ghali (Parti Socialiste).

Selon La Provence, un magistrat du parquet national financier (PNF) est sur place et dirige les enquêteurs de l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) qui ont fait le déplacement depuis Nanterre (92).L’enquête porte sur des faits de « détournement de fonds publics » et « enrichissement personnel ».

La sénatrice PS algérienne Samia Ghali s’etait deja fait remarquer en 2014 quand elle a pris le parti pour des agresseurs qui ont attaqué des policiers en prétendant avoir été alertée par des « mères » du quartier qui « ont dit avoir être prises à partie par la police » (sic).

Comme Razzy Hammadi – toujours député – en lien direct avec les mafias étrangères qui contrôlent certains quartiers occupés, la sénatrice PS a affirmé être intervenue « pour éviter que ça dégénère ».

Quatre policiers avaient été blessés lors d’une agression organisée par des racailles de la cité occupée Font-Vert (XIVe arrondissement). Ils contrôlaient un occupant qui se droguait en pleine rue quand ils ont été attaqués par ses amis et des membres de sa famille.