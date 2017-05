Marseille : Un enseignant Juif a été menacé par un homme armé lui demandant de se mettre à genoux

Ce 17 mai 2017, un jeune juif portant la kippa a été menacé à Marseille, non loin du quartier de Castellane.

Le jeune enseignant, kippa sur la tête marchait sur la rue d’Italie de retour de l’école Gan Ami. Un homme le suivait, et a fini par le dépasser avec son arme à feu.

L’agresseur s’est positionné face à lui pointant son arme vers le front et lui a demandé de s’agenouiller au sol. Refusant, une telle demande, une bagarre a commencé, le jeune Juif a essayé de maîtriser l’arme en tenant son poignet et a reçu un coup violent dans le ventre.

Il a réussi à s’enfuir vers l’angle de la rue d’Italie, rue du village, et a immédiatement appelé la police qui est arrivée rapidement et a quadrillé tout le quartier.

La menace antisémite a été écartée selon les médias locaux, car il n’a pas proféré des termes contre les Juifs, mais l’agresseur a tout de même choisit un Juif avec une kippa.

Selon l’enseignant, cette homme lui a rappelé la méthode d’un terroriste de Daesh :

» Le fait qu’il me demande de me mettre à genou, m’a fait penser au mode opératoire des terroristes de l’Etat Islamique. Je me dis que j’ai sans doute échappé au pire mais crains que cette personne dans la nature puisse commettre quelque chose de grave. Je reste fortement choqué de cette agression » dans un communiqué.

En effet, l’agresseur n’a pas été retrouvé.

