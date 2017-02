La marque de prêt-à-porter d’Ivanka Trump boycottée aux Etats Unis

Il semble qu’il en faut peu pour boycotter les Juifs là où ils se trouvent et pas forcément en Judée Samarie, ce qui démontre une fois de plus que le boycott n’a aucune motivation pro-palestinienne mais antisémite.

Cette fois-ci ce sont les magasins Nordstrom qui ont décidé de retirer de leurs rayons la marque de prêt-à-porter et d’accessoires d’Ivanka Trump. La direction explique cette décision « à cause des mauvais chiffres de vente ».

La nouvelle collection de prêt-à-porter et d’accessoires d’Ivanka Trump, qui pour rappel est la fille du nouveau président, sera absente de leurs rayons, une grande victoire pour Shannon Coulter, qui est derrière cette action BDS avec le hachtag #GrabYourWallet :

« Nous sommes absolument ravis, c’est une grande victoire », a-t-elle déclaré à Paris Match. « Le boycott dure depuis maintenant 116 jours, et Nordstrom était le magasin dont le boycott était le plus discuté, car c’est la marque avec laquelle les gens ont le lien le plus fort. C’est aussi celle où les participants voulaient acheter le plus. Le fait qu’ils abandonnent les produits d’Ivanka Trump, cela a beaucoup d’importance pour nous ».

Il semble que cette dernière déclaration de victoire contredit formellement la cause de la décision des magasins Nordstrom qui ont retiré tous les produit de Ivanka « Pour un chiffre d’affaire inintéressant » !

Pour rappel, Ivanka n’occupe officiellement aucun rôle politique, ce qui n’est pas le cas de son mari Jared Kushner, qui a été nommé conseiller à la Maison Blanche.

Alors si ce n’est pas parce qu’elle est Juive, pour quelle raison boycotter cette jeune mère de famille authentique ? L’antisémitisme a réellement mille visages.

D’autres magasins distribuant les produits de la famille Trump ont suivi la décision de Nordstrom, comme Macy’s et Amazon, mais aussi la chaîne de magasins Neiman Marcus.