Marine Le Pen: « Les Juifs français devront renoncer à la citoyenneté israélienne »

Compte tenu du fait qu’en France, il y a une grande communauté juive, Le Pen a été interrogée concernant les Juifs de France avec la double nationalité, et répondit: » Israël n’est pas un pays de l’UE, et ne se voit en tant que telle ». Alors, dit-elle, il n’y a aucune raison de permettre la double nationalité en Israël et en France.

Selon Marine Le Pen, l’interdiction de la double nationalité sera également applicable aux citoyens américains et citoyens des pays d’Afrique du Nord. Cependant, Le Pen a dit qu’elle permettrait la double citoyenneté dans l’Union européenne, car c’est ce qu’elle appelle «l’Europe des nations», y compris la Russie.