Marine Le Pen annonce qu’elle déteste les négationnistes, vraiment ?

La candidate d’extrême droite à la présidentielle française Marine Le Pen a déclaré hier (vendredi) qu’elle « déteste les négationnistes ». Le Pen a dit ces propos sur fond de tollé général qui a eu lieu dans le pays après avoir remplacé à son propre poste de directrice du FN, Jean-Francois Jalkh, l’éphémère président du FN qui a renié que les juifs ont été gazés pendant la Shoah. « Personne parmi les chefs de notre parti défendra les prétentions de négation de l’Holocauste », at-elle dit hier.

En même temps, il y a trois semaines, Marine Le Pen a nié toute responsabilité française dans la déportation d’environ 13 mille Juifs de Paris dans les camps de la mort nazis pendant la Shoah.

Elle a aussi annoncé (samedi) que si elle est nommée présidente de la France, elle nommera comme son Premier ministre Nicolas Dupont-Aignan qui a annoncé qu’il était pour un Etat palestinien et a appelé « la chose la plus sensée à faire », et le seul conflit final entre les nations. « accusant Israel d’être la cause des tensions dans le monde.

« Je voterai pour la création d’un Etat palestinien car c’est le seul moyen d’aller vers la résolution de ce conflit qui empoisonne le Proche-Orient et le monde depuis des décennies », avait-il déclaré en 2014 dans une tribune publiée sur son blog pour expliquer son vote à l’Assemblée nationale.

« Reconnaître l’Etat palestinien comme l’ont déjà fait 135 pays, revient ni plus ni moins à faire vivre un principe fondamental qui régit le reste du monde contemporain : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui seul crée les conditions d’égalité entre les nations et inscrit leurs relations dans le champ de la rationalité politique, loin de la paranoïa et des fanatismes haineux « , avait-il ajouté

Par ailleurs, selon le député-maire d’Yerres (Essonne) la reconnaissance d’un État palestinien revêt en France « des enjeux de paix civile si grands ».

En 2014, lors de la dernière guerre à Gaza, le candidat de Debout la France avait dénoncé l’alignement du président Hollande sur les positions du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L’élu avait également dénoncé « les souffrances d’un peuple palestinien pris en otage et sous les bombes à Gaza », sans avoir la moindre empathie pour les civils israéliens terrorisés par les tirs de roquettes des organisations terroristes palestiniennes.

Suivre N. Dupont-Aignan ✔@dupontaignan Pourquoi ne parle t on pas de l engrenage de la violence à Gaza ? La souffrance d un peuple palestinien pris en otage et sous les bombes

Le deuxième tour décisif pour l’élection présidentielle française aura lieu dans une semaine , le 7 mai. Les derniers sondages au second tour annoncent que Emmanuel Macron sera le président. avec 60 % des voix. En même temps, les sondages montrent une augmentation du soutien pour Marine Le Pen depuis ces résultats du premier tour.

