Manque de main d’oeuvre chez Daesh ? L’organisation terroriste utilise les chiots pour se faire exploser …

Alors que l’armée irakienne encercle l’état islamique, l’organisation terroriste continue dans sa cruauté, et a aujourd’hui a recours à l’utilisation de chiens kamikaze

La désintégration de l’organisation est en cours, et désespéré pour maintenir leur emprise sur la région de Mossoul, en Irak et al-Raqqa, en Syrie, les terroristes utilisent tous les moyens les plus terribles pour tuer le plus de gens possible.

Cette nouvelle vidéo récemment téléchargé sur le réseau, par l’organisation terroriste Al Shabi, une des unités de la milice chiite à Mossoul montre comment placer une bombe sur un chiot malheureux et tremblant.

Les terroristes, les membres de la milice, disent que le but de la vidéo est de faire des chiens , des «armes» en direct qui puissent franchir la frontière de l’ennemi, et où la cargaison d’explosifs sur l’animal explosera à distance grâce à une télécommande.

La bombe se composant d’un certain nombre de bouteilles sur l’animal a la capacité de tuer ou de blesser gravement jusqu’à quatre personnes. La milice soutenue par le gouvernement en Irak, a déclaré que Daesh a riposté pour éliminer l’organisation en dehors de ses frontières.

Selon les rapports, ce même chiot a été jeté avec d’ autres animaux transportant des marchandises, dont certains ont explosé. Les animaux sauvés ont reçu un traitement vétérinaire. Ceci est seulement une des mesures désespérées de la part des terroristes.

Un autre moyen de l’organisation comprend l’utilisation de drones par contrôle à distance, qui se composait de grenades improvisées, avec l’intention d’imposer une « bombe » à l’ennemi.