Manipulation palestinienne : Le terroriste au camion bélier a appelé sa femme et a promis de revenir bientôt

Selon les médias arabes et étrangers, le terroriste ne voulait pas vraiment tuer…

« Le terroriste, Fadi al-Qanbar a appelé sa femme et a promis de venir bientôt.

Peu de temps avant l’attaque à Armon Natsiv, le terroriste, Fadi al-Qanbar a appelé sa femme et a demandé de préparer un repas.

Il a dit qu’il s’absentait pour faire une course et qu’il allait bientôt rentrer chez eux. Peut-être que le résident de Jabel Mukaber n’a pas planifié l’attaque, et a décidé spontanément de rentrer dans la foule de soldats israéliens. (pour plaider le désespoir)

La famille al-Qanbar a nié que leurs fils de 28 ans a fait dans le passé, de la prison israélienne, et qu’il avait un passé terroriste. Il avait quatre enfants, deux filles et deux garçons, dont le grand avait 7 ans.

La sœur de Fadi a déclaré dans une interview avec les médias palestiniens qu’il n’appartenait pas à une organisation et a agit de façon indépendante (ce qui prouve donc qu’il avait planifié une attaque). Les publications israéliennes ont précédemment citées Netanyahu comme disant que le terroriste a soutenu l’ « Etat islamique ».

La sœur al-Qanbar a également dit que son frère avait choisi « la plus belle fin pour la mort d’un shahid ». (ce qui prouve encore que l’acte était volontaire et calculé, et que la famille était au courant).

L’organisation palestinienne « Résistance » a publié des déclarations soutenant l’attaque terroriste à Jérusalem, le qualifiant de « héroïque ».

« Les opérations se poursuivent en Cisjordanie et à Jérusalem, prouvent que l’intifada à Jérusalem n’est pas un événement isolé, et la décision du peuple palestinien de se lever jusqu’à ce qu’il atteigne la liberté et soient libérées de l’occupation », a déclaré dans un communiqué, le Hamas a sur « Facebook ». « Ces transactions démontrent que toutes les tentatives pour minimiser ou prévenir la résistance sont vouées à l’échec ».

L’aile militaire du « FPLP » « Brigades d’Abu Ali Mustafa », a également salué l’attaque : « L’Intifada de camion à Jérusalem – une réaction naturelle à l’occupation des crimes contre le peuple palestinien. Les occupants ne veulent pas sortir de notre terre ».

L’Internet palestinien est rempli de photos et salutations avec des distribution de bonbons dans les rues de Gaza.

La vidéo dans laquelle les soldats de Tsahal fuient quand il a vu le camion de Fadi al-Qanbar, dans le monde arabe, montre une caricature, qui dépeint un soldat israélien avec un pistolet dans sa bouche, fuir dans la crainte d’un petit camion blanc ».

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander