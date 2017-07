Manifestation prévue le 15 Juillet à Paris contre la venue de Netanyaou

Binyamin Netanyaou doit se rendre en France, le 16 juillet afin de rencontre Emmanuel Macron.

Les deux hommes assisteront à une cérémonie commémorative à l’occasion du 75ème anniversaire de la Rafle du Vel d’hiv puis se parleront à huis-clos au Palais de l’Élysée.

Mais suite à cette annonce, de nombreuses associations anti-israéliennes veulent boycotter cette visite : le collectif anti-israélien , EuroPalestine et le Parti des Indigènes de la République (PIR).

« Nous nous élevons contre la venue en France de Benjamin Netanyahu, premier ministre du gouvernement colonial israélien. L’invitation qui lui est faite par Emmanuel Macron de venir commémorer la rafle du Vel d’Hiv est indigne ….Netanyahu, qui a rétabli le concept de races, qui pratique l’apartheid sur des bases ethniques et religieuses, n’a rien à faire dans un pays qui se présente comme un défenseur des droits humains et du droit international. On ne peut pas dire « Plus jamais cela », et dérouler le tapis rouge aux responsables d’un terrible nettoyage ethnique ».

Abbas est aussi attendu en France mais malgré son soutien au terrorisme et aux meurtres contre des civils israéliens, aucune manifestation n’est prévue le concernant.

