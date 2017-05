Manifestation de la gauche en Israel : En vidéo les interventions de Oren Hazan, Herzog, Meretz…

Des milliers de manifestants à Tel – Aviv appellent au nom de la solution à deux Etats. Pendant l’événement, la gauche a lu une lettre envoyée par Abbas: « La seule façon de mettre fin au conflit est la solution à deux Etats basée sur les frontières de 1967″: « Le temps est venu de vivre en paix » en évitant de dire que ce même mois, le président de l’Autorité Palestinienne a honoré 40 terroristes qui ont tué 440 israéliens, civils et enfants.

Ce soir de nombreuses personnalités politiques ont parlé au podium de Shalom Arshav, une organisation de gauche qui a dit que ce soir , il veulent rappeler les 50 ans de l’occupation israélienne.

Le chef de l’ opposition Herzog qui osé nommé son mouvement politique de « parti sioniste » a parlé à cette manifestation sur la place Rabin: « La seule réponse est l’espoir de deux Etats pour deux peuples ». Ajoutant : » Nous devons mettre notre ego de côté et puiser dans un grand bloc politique qui comprendrait des partis, des personnalités et des mouvements qui veulent véritablement la paix »

Le député du Likoud s’est aussi rendu à cet manifestation pour représenter la droite israélienne et a a été confronté au Directeur général de l’ONG gauchiste la paix maintenant, Avi Bouskila :

Les manifestants scandent « Bibi rentre à la maison » avec la performance de la chanteuse Noa :

Leftist demonstrators chanting 'Bibi go home' in Tel Aviv's Rabin Square.Rally included recorded speech by Abbas & performance by singer Noa pic.twitter.com/AwIhZpeeYR

