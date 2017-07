Manifestation contre Israel à Paris : Myriam décide de parler et dire tout haut qui sont BDS

Ce Shabath, en France s’est déroulé une énième manifestation contre Israel, dans la capitale parisienne, appelant au boycott de l’Etat d’Israël apres un attentat ce vendredi qui a tué deux policiers par des musulmans.

Mais pendant cette manifestation, une femme juive et habitante de ce quartier qui en a marre de ces rassemblements antisémites a décidé de dire haut la vérité, aux membres de BDS, aux antisémites qui se cachent derrière l’antisionisme :

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

Un journaliste du média russe Russia Today est interpellé par cette femme (le journaliste pense qu’elle fait partie des gens de cette manifestation) :

Elle lui dit (vers la neuvième minute): » C’est une honte de dénoncer les médicaments israéliens. Les Israéliens soignent les enfants palestiniens. Et tous ces cons, qu’est-ce qui viennent manifester ici ? Quel est leur problème ? Qu’ils défendent leurs problèmes en France … Quand Abbas est récemment venu en France les Juifs de France n’ont pas manifesté »

Puis elle révèle qui elle est , une rescapée de camps de la mort :

» Je suis enfant caché, j’ai vécu la guerre avec toute la famille déportée. Il est normal que Netanyahou vienne commémorer un désastre perpétré par un pays où il y a eu de la délation, rappelant que les autorités françaises avaient commencé par déporter les Juifs étrangers. En 1942, on a déporté les Juifs étrangers. C’est en 1944 qu’ils ont déporté les Juifs de France »

Le journaliste est embarrassé, et ne comprend pas qu’une personne ne puisse pas penser comme lui et les anti-sioniste de cette manifestation et va presque s’excuser aupres de ses fans sur Facebook. Il essai de s’en débarrasser au plus vite en lui demandant par avance comment elle s’appelle : Myriam et il rejoint d’autres « cons » de cette manifestation antisémite !

Pour rappel, le Premier ministre israélien est venu ce 16 juillet, à Paris, pour commémorer la rafle du Vel d’Hiv en 1942.

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr