Les manifestants néerlandais font appels aux meurtres des Juifs : « Juifs, rappelez-vous de Khaybar »

Le Conseil juif central néerlandais a déclaré dans un communiqué mercredi que les appels à tuer des Juifs fut le 22 juillet lors d’un rassemblement annoncé par une organisation nouvellement formée et appelée « la Communauté palestinienne aux Pays-Bas », ou PGNL. La branche de Rotterdam du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions, qui a également annoncé l’événement sur sa page Facebook, était le véritable organisateur du rassemblement, selon le communiqué.

Un jour plus tôt, BDS Rotterdam a partagé un appel sur Facebook pour assister au rassemblement par Amin Abou Rashed, un agent principal de la Fondation Al Aqsa, et le service secret et le pouvoir judiciaire hollandais en 2003 ont remarqué des supporters du Hamas normalement interdit.

Les participants au rassemblement, qui protestaient contre l’utilisation des mesures de sécurité par Israël autour de la mosquée d’Al-Aqsa suite à une attaque terroriste mortelle, ont crié en arabe: ‘Juifs, rappelez-vous de Khaybar, l’armée de Muhammad est de retour’. Le cri concerne un événement au septième siècle où les musulmans ont massacré et expulsé des juifs de la ville de Khaybar, située dans l’Arabie saoudite moderne.

Le rassemblement de Rotterdam, y compris les chants antisémites, a été diffusé en direct par l’Agence de presse Shehab, une organisation interdite par l’Autorité palestinienne pour ses prétendus liens avec le Hamas.

La plainte du conseil juif auprès de la police était pour incitation raciste à la violence, indique le communiqué. Plus tôt cette année, un tribunal belge a condamné un Palestinien qui a crié les mêmes mots en 2014 à Anvers.

BDS Rotterdam dans un communiqué a déclaré que les chants proviennent d’un groupe de coalitions de plusieurs groupes qui se sont réunis pour protester contre Israël et les organisateurs ont noté que les chants n’étaient pas les bienvenus.

Leefebaar Rotterdam, une faction de droite sur le conseil municipal de Rotterdam, a demandé le mois dernier dans une requête au maire de préciser quelle seront les mesures prises contre les personnes qui ont crié au sujet de Khaybar à Rotterdam. La municipalité n’a donné aucune réponse concrète.

Le Conseil juif central a écrit dans sa déclaration que l’incident à Rotterdam souligne la nécessité d’appliquer officiellement aux Pays-Bas une définition de l’antisémitisme qui comprend la diabolisation d’Israël – un mouvement entrepris depuis l’année dernière par le Royaume-Uni, l’Autriche, la Roumanie , Le Parlement européen et l’International Holocaust Remembrance Alliance, ou IHRA.

La semaine dernière, le ministre de la Justice, Stef Blok, a écrit en répondant à une question parlementaire sur la question de savoir si les Pays-Bas adopteraient la définition que, tout en soutenant l’adoption de la définition comme une référence de travail non contraignant par IHRA, ‘actuellement, le cabinet ne voit aucune valeur ajoutée dans l’adoption Dd’une définition internationale juridiquement contraignante parce que les définitions ont diverses applications dans différents systèmes de justice. ‘

La définition de l’IHRA a provoqué l’opposition des militants anti-israéliens pour mentionner le vitriol contre l’Etat juif. L’agence de l’Union européenne pour la lutte contre les crimes haineux en 2013 a abandonné sa définition antérieure de l’antisémitisme, similaire à celle adoptée par l’IHRA, sous la pression des militants pro-palestiniens. Un porte-parole de l’agence de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE a déclaré que l’UE n’avait pas besoin d’une définition réelle du phénomène.