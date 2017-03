Manif contre la police en France : Quant « Nique la France » rime avec Euro Palestine dans les rues de Paris !

Lors de la manifestation contre les violences policières 18 mars 2017 des jeunes ont chanté « NIQUE LA FRANCE » .

Au cours de celle-ci de nombreuses pancartes, banderoles, appelaient au « Boycott Israël » et la libération pour Georges Abdallah.

Nous rappelons que le seul appel à boycotter des produits israéliens est totalement illégal en France , selon la Cour de Cassation du 20 octobre 2015.

LE COLLECTIF VIGILANCE trouve inadmissible de tels comportements alors que le débat politique actuel fait des efforts pour parler des vrais problèmes des Français et de notre pays.

Depuis plus de 15 ans des groupuscules importent un conflit extérieur afin de réanimer des haines communautaires antidémocratiques et anti républicaines dans le seul but de noyauter toute manifestation sur la voie publique.

Nous demandons les applications de la loi envers les responsables des appels au Boycott, et également contre ceux qui lancent des insultes racistes anti Français ‘ Nique la France’ dans ces regroupements.

Pour eux il s’agit de conforter les zones de non droit ou territoires perdus de la République

Le COLLECTIF VIGILANCE

