Manchester : Réduction du nombre d’année de la peine à une femme pédophile car elle est islamiste et donc « victime » !

Ce professeur souriant qui a traumatisé des jeunes garçons pour sa propre gratification sexuelle a utilisé les larmes et son foulard au tribunal pour éviter une peine de cinq ans.

Elle devait être emprisonnée pour cinq ans, mais elle a troqué l’attitude victimaire, et le juge a réduit sa peine à trois ans.

Linda Hardan, de Prospect Park, New Jersey, a également porté un foulard à la Cour, quelque chose qu’elle n’a pas fait lors d’audiences précédentes.

NewJersey.com rapporte que la désormais ancienne enseignante suppléante à Manchester Regional High School a été condamnée lundi à trois ans de prison pour avoir envoyé des messages sexuellement explicites et se livrer à des actes sexuels avec des élèves âgés de 14 à 16 ans en 2014.

La femme de 22 ans a plaidé coupable au bureau du procureur qui avait réclamé une peine de prison de cinq ans. Cependant, après avoir entendu les plaidoyers larmoyants des membres de la famille de Hardan, ainsi que les arguments de l’avocat de la défense Alissa Hascup et l’adjoint du Procureur, Gyselle Da Silva, la Cour supérieure du comté et le juge Miguel de la Carrera a trouvé suffisamment de facteurs atténuants pour déroger à l’accord de plaidoyer et réduire à 3 ans au lieu de 5.

Son avocat, Alissa Hascup a même soutenu ses activités sexuelles avec des étudiants car cela était dû à la suite de son éducation religieuse stricte.

Da Silva a justifié ses relations sexuelles en disant au juge qu’elle avait souffert. Da Silva, Hardan avait envoyé 40 images d’elle-même « en petite tenue variable » pour un garçon de 14 ans, et a ensuite conduit le garçon aux Great Falls à Paterson, où elle a commis un acte sexuel sur lui.

Le site de nouvelles a déclaré que le garçon était « tellement bouleversé, tellement dégoûté qu’il est sorti de la voiture et il est rentré chez lui à Haledon ».

Dans un autre cas, un garçon, 16 ans, a été tellement traumatisé par les actions de HARDAN qu’il a abandonné l’école et n’est pas retourné.

Le juge a accepté la cause de la religion qui avait un effet sur son éducation et sa vie, en disant : « Elle avait des camarades de classe et amis, mais de toute façon, peut-être à cause des limitations sur sa vie amoureuse, elle n’a pas trouvé le moyens de connaitre des hommes de son âge », a dit le juge.

« Elle n’a pas appris comment interagir avec les gars de son âge ». Hardan sera admissible à une libération conditionnelle après un an, mais peu importe quand elle sera libérée, elle le sera sous probation de surveillance stricte pour le reste de sa vie », a dit le juge.

Le juge a rejeté la demande de Hardan pour que sa peine soit retardée jusqu’à ce qu’elle termine ses études à Passaic County Community College en mai.

