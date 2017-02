Maltraitance des personnes âgées à Haïfa : Le ministère de la Santé veut placer des caméras dans tous les établissements

Un jour après la diffusion d’une nouvelle enquête choquante où l’ont voit de graves abus sur des personnes âgées dans une maison de soins infirmiers à Haïfa, les fonctionnaires du ministère de la santé ont attaqué l’institution.

La police enquête sur la mort d’une femme âgée dont le fluide d’oxygène a été coupé : « Il n’y aura plus de détenus et des caméras », a dit Litzmann. Après une enquête et des images difficiles suite à la violence des infirmiers dans une maison de retraite à Haïfa, le ministre du ministère de la Santé, Yaakov Litzman s’est rendu sur place.

La police a arrêté quatre employés et une infirmière, et d’autres arrestations sont probablement à prévoir. Après la visite du ministère de la Santé, il a été décidé de prendre un ensemble de décisions.

Hier, des manifestations et des protestations de familles ont été organisées en dehors de la maison de soins infirmiers à Haïfa. Le ministre Litzman et les membres de son personnel ont visité les lieux.

Dans le même temps, la police demande une enquête sur la mort, le mois dernier, d’une vieille femme à qui a été coupé le fluide d’oxygène après qu’une infirmière l’ait ordonné.

« Je suis tellement secoué par ce qui est arrivé ici », a dit Litzman hier soir. « Ce n’est pas humain, je n’ai pas de mots. Nous ne pouvons pas rester sans réponse aujourd’hui. Je parle de toutes les maisons de soins infirmiers dans le pays ».

Litzman a dit qu’il a l’intention de placer des caméras dans ces bâtiments, avec le consentement des familles. Il a également convenu une supervision du ministère déficiente. « Nous devons vous dire merci (aux médias) pour l’enquête », a t-il ajouté. « Il est clair que le ministère de la Santé est aussi en partie un problème ».

Litzman a demandé une surveillance plus stricte des maisons de soins infirmiers. Parmi les mesures examinées dans le cadre de l’initiative du Ministère de la Santé : l’installation de caméras sous la supervision du Ministère de la santé, et des contrôles lors d’inspections inopinées.

En outre, le Ministère de la santé va inviter tous les gestionnaires de maisons de soins infirmiers à une audition par le médecin de la ville : « À la fin de l’audience, il sera décidé par la direction de l’entreprise et le directeur général, des mesures à prendre contre ceux qui n’ont pas assuré la sécurité des personnes âgées dans cette institution ».

« Je suis choqué et horrifié par les images diffusées par l’enquête », a déclaré Litzmann. « Ceci est la perte de l’humanité tout entière et une terrible violation sans défense. Nous devons agir pour prévenir de tels incidents immédiatement. J’ai demandé à ce que soient mises en œuvre immédiatement des mesures pour améliorer la surveillance de toutes les institutions en même temps, j’ai décidé de tester l’installation de caméras dans une maison de soins infirmiers sous leur supervision, afin de surveiller en permanence le traitement donné par les infirmiers, y compris les maisons de soins infirmiers, gériatriques, et ainsi de suite ».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a aussi abordé le sujet lors de la réunion à son cabinet : « Nous avons lu ce shabath, la parachat Parachat Yitro : Honore ton père et ta mère. C’est notre patrimoine, l’héritage juif… ne rejette pas la vieillesse, et l’exclusion des personnes âgées. Je suis choqué de voir ces choses, sur les mauvais traitements aux personnes âgées ».

« Cela va à l’encontre de nos valeurs juives et des valeurs fondamentales de l’Etat d’Israël », a déclaré Netanyahu, « donc je pense que le ministère de la Santé et les responsables de l’application de la loi doivent poursuivre les agresseurs et veiller à ce que ces cas ne se reproduisent plus jamais ».

En espérant que ces types de décisions vont aussi comprendre les crèches et les institutions où se trouvent de jeunes enfants.