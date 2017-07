Malgré le retrait des détecteurs de métaux par Israel, les musulmans et le Waqf continuent de boycotter le Mont du Temple

Après le retrait des détecteurs de métaux et la mise en place des caméras aux portes d’entrée du Mont du Temple, les « fidèles » musulmans ont décidé de ne pas se rendre sur le site. Les prières du matin ont eu lieu devant le site, en dépit des changements de sécurité. Les responsables musulmans ont appelé les fidèles à ne pas se rendre à Al-Aqsa, en raison des changements dans la sécurité et le Waqf et les dirigeants islamiques ont déclaré : « Notre position actuelle est qu’à ce stade, personne ne doit entrer »

Au lieu des détecteurs de métaux , des caméras, et des clôtures ont été placées ces deux derniers jours qui surveillent l’entrée et permettent une surveillance pour les forces de police. Toute personne qui semble suspecte, sera fouillée par des policiers.

Les détecteurs de métaux ont été retirés du Mont du Temple suite à une décision du cabinet de sécurité à l’issue d’une réunion spéciale et après l’attaque il y a deux semaines qui a tué deux policiers israéliens . Cette surveillance a été remplacée par des contrôles de sécurité basés sur des technologies de pointe et convenu avec la Jordanie. Mais le Waqf refuse d’accepter les nouvelles procédures d’inspection. « Les organismes religieux et la rue palestinienne sont opposés à tout changement dans l’état et veux la même situation comme avant le 14 Juillet (le jour où l’attaque a eu lieu sur le Mont du Temple) » selon l’organisation islamique.

« Ceci est une décision de la rue », a déclaré Raad Dana, directeur de la prédication du Waqf sur le Mont du Temple. « Si la rue dit « oui », nous dirons « oui ». Si la rue est opposée aux nouvelles mesures, nous nous opposons aussi. » selon le Waqf

Le parti arabe israélien « Liste commune » a également dénoncé la décision de placer des caméras aux portes du Mont du Temple. « Cette nouvelle provocation est une autre provocation de Netanyahu contre les fidèles musulmans qui veulent visiter la mosquée », a accusé le député arabe Jamal Zahalka, président de la faction de la » liste commune », et se félicite de la suppression des détecteurs de métaux. « Il est temps que le gouvernement israélien agit dans le respect de ce lieu saint et musulman »

D’autre part, le mouvement d’extrême droite en Israël a menacé de saisir la Haute Cour si les détecteurs de métaux à la Porte des Maghrébins, sont retirés car ils sont utilisés pour protéger les juifs et les touristes au Mont du Temple. Les dirigeants du parti Otsma, Michael Ben-Ari, Itamar Ben Gvir ont contacté ce matin, le procureur de l’Etat et le commandant de la police du district de Jérusalem demandant de ne pas retirer les détecteurs de métaux, même à la porte des Maghrébins au motif qu ‘ » il est impossible de distinguer entre les Arabes et les Juifs pour des raisons de race et de religion et de modifier les contrôles de détecteurs de métaux mettant en danger les Juifs ‘.