Malgré l’opposition des Juifs orthodoxes au service militaire, leur dirigeants approuvent les cérémonies en souvenir aux soldats tués

Alors qu’Israël a marqué ce lundi son Jour commémoratif annuel, les membres de la communauté ultra-orthodoxe, considérés par beaucoup comme hostiles aux FDI et à l’État laïc d’Israël pour des raisons idéologiques, ont organisé des cérémonies et des événements pour honorer les 23 544 soldats tués et les 3 117 victimes du terrorisme selon les médias de la communauté.

Deux des principaux sites ultra-orthodoxes en hébreu ont lancé leurs sites avec des nouvelles de cérémonies et d’autres activités liées à la journée du souvenir.

Le site « Behadrei Haredim » a médiatisé la présence des membres ultra-orthodoxes de la Knesset aux cérémonies officielles. Le rapport a noté avec satisfaction que les sept députés du parti Shas étaient censés assister aux cérémonies et que, bien que la plupart des six législateurs unis du Judaïsme de la Torah ne le fassent pas, ils ont assuré aux lecteurs qu’ils marqueraient toujours le jour solennel d’une autre manière.

Pourtant, le meilleur législateur d’UTJ, le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, a assisté lundi à une cérémonie de commémoration avec des soldats de la Force aérienne et a déposé une couronne en tant que représentant officiel du gouvernement.

Le Jour commémoratif d’Israël a commencé dimanche soir et se termine lundi soir, lorsque le pays débutera les célébrations de la Fête de l’Indépendance.

Behadrei Haredim a également souligné son soutien récent à un programme dans lequel les membres des sections d’étude publique Haredi étudieront le Talmud en mémoire aux soldats et des victimes de la terreur . Selon un rapport sur le site, depuis l’annonce de son soutien au projet «Lakdoshim» («Pour les martyrs»), des milliers de personnes se sont inscrites et de nombreux bénévoles étudient ensemble les 2 711 pages du Talmud lors du jour du souvenir.

Le site de Kikar Hashabat, l’un des plus populaires parmi les ultra-orthodoxes d’Israël, a organisé de manière similaire une lecture en ligne des Psaumes en mémoire aux morts, dans le but de faire en sorte que les volontaires aient lu tous les chapitres du livre au cours de cette journée. Étudier des textes religieux ou lire des psaumes est une manière traditionnelle et juive d’honorer la mémoire des défunts.

Kikar Hashabat a énuméré diverses cérémonies commémoratives ultra orthodoxes à travers le pays, y compris celles prévues à Jérusalem et à Tel Aviv. D’autres activités promues sur le site étaient des visites de tombes, une autre manière traditionnelle d’honorer les morts.

Les deux sites ont également publié des articles lundi sur des jeunes hommes ultra orthodoxes qui se sont battus dans les guerres israéliennes.

Des programmes de commémoration ont également eu lieu dimanche soir sur l’une des plus grandes stations de radio Haredi, Kol Barama.

Le journaliste des affaires religieuses de Channel 2, Yair Cherki, a annoncé samedi une tendance croissante de la reconnaissance ultra-orthodoxe aux événements commémoratifs et de l’indépendance et un sentiment croissant d’affinité entre les Haredi Israéliens pour Yom Haatsmaout.

« Vous pouvez écrire des volumes sur l’histoire des personnes Haredi et [leur relation avec le sionisme], et expliquer l’ensemble des bagages idéologiques, c’est vrai, mais vous ne savez pas l’histoire réelle qui se passe maintenant. Il y a une génération d’ultra-orthodoxe qui est [en train de grandir] israélienne de toutes les manières. Les jeunes vivent dans ce pays, ils sont impliqués, et veulent y appartenir « , a-t-il écrit.

« Même si, dans les journaux ultra orthodoxes établis, ils ignorent encore les jours fériés nationaux, ce n’est plus vraiment pertinent. Les stations de radio Haredi et les sites Web atteignent un public beaucoup plus grand, et ils font tout pour y appartenir. »

Beaucoup d’Israéliens ont été en colère au cours des dernières années aprés que certains ultra-orthodoxes ont refusé constamment de rester immobile pendant le son des sirènes nationales à la veille et le matin du Memorial Day.

Lundi, Kikar Hashabat a rapporté l’ultra-orthodoxe, Zion Boaron, a mis en garde contre un « média hostile » qui chaque année accuse les membres de la communauté qui refusent de rester immobiles. Dans un discours récent aux étudiants de yeshiva, il leur a dit de rester à l’intérieur pendant la sirène.

« Le jour de l’indépendance, Memorial Day, ils recherchent simplement quelqu’un, un gars qui se promène pendant la sirène », a déclaré Boaron aux étudiants de yeshiva. « Vous n’avez pas à atteindre cette situation. Au cours de la sirène, je ne sors pas, pour ne pas leur donner une occasion pour parler, parce qu’ils ne comprennent pas, ils sont ignorants. »

Beaucoup dans la communauté ultra-orthodoxe évitent le service militaire obligatoire qui s’applique à la plupart des Israéliens, et la communauté a toujours connu des exemptions globales en faveur des études religieuses du séminaire. Cependant, certains refusent même d’apparaître au bureau de recrutement pour demander des exemptions, ce qui entraîne leur arrestation par les autorités israéliennes. Les arrestations ont augmenté les tensions entre les autorités et la communauté avec des émeutes régulières et des manifestations à Jérusalem, Beit Shemesh et Bnei Brak. Les Israélites ultra orthodoxes qui choisissent de se joindre à l’armée ont été attaqués à l’occasion par des membres de factions opposés au service militaire.

« Cette histoire, des factions extrémistes, dans les médias, et à juste titre », écrit Cherki. « Mais quand on voit une malédiction des Haredim à un soldat, on ne doit pas être confondu et manquer l’histoire sans importance: on s’est habitué à l’existence du soldat ultra-orthodoxe ».

