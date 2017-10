La malbouffe en Israel : Voici la vidéo que les entreprises ne veulent pas que vous regardez !

Eliahu Shechter révèle le secret que les entreprises alimentaires ne veulent pas que vous sachiez. Regarder un article de ‘Orot Channel’ sur la vraie malbouffe des israéliens !

Nous avons l’habitude de manger tout ce qui attire le regard,sans faire une recherche sur les glucides et les calories de ces aliments, personne ne s’inquiète de la « malbouffe » en Israel.

La présence de glucides dans de nombreux aliments, comme les édulcorants dans les bonbons, ou la farine blanche dans les pains et les Borekas, qui s’ajoutent à la friture et la cuisson, et toutes sortes d’huiles, tout cela devient tout simplement du POISON !

Et la poudre magique que vos enfants adorent, savez vous ce qui se trouve à l’intérieur comme tout ces bonbons, ces aliment ont tout simplement des conséquences néfastes sur leur jeune cerveau, et pollue notre organisme .

Aux Etats Unis, ont dit » Vous êtes ce que vous mangez » voulez vous vraiment ressemblez à cela ?

Alors pour éviter de vous empoisonner, mangez des fuites et des légumes et balayer d’une main l’industrie de la malbouffe!