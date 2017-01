La majorité des Israéliens prêts pour la souveraineté en Judée-Samarie

Un sondage d’opinion commandé par le mouvement Sovereignty Now en prévision de la conférence du 12 février à Jérusalem et publié à la veille de l’Inauguration du président Trump montre que la grande majorité de la population juive israélienne aimerait que la souveraineté israélienne soit appliquée sur la Judée et Samarie. Seulement sept pour cent du public sont intéressés à établir un état palestinien dans ces régions.

Le sondage, publié jeudi, a été effectué en ligne entre le 10 et le 15 janvier, en utilisant un échantillon probabiliste aléatoire de 514 intervenants juifs israéliens adultes, avec une marge d’erreur de 4,5%, par l’Institut de recherche Maagar Mohot.

29% des personnes interrogées soutiennent la création d’une autonomie arabe en Judée-Samarie sous souveraineté israélienne, 19% soutiennent une application progressive de la souveraineté israélienne et 29% estiment que la souveraineté israélienne devrait être appliquée pleinement et immédiatement. Seulement 7% ont soutenu l’établissement d’un Etat palestinien en Judée et Samarie. 18 % ont dit : « Je ne sais pas. »

Si l’on calcule seulement 82% des répondants qui ont une opinion, l’équilibre des résultats montre que 35% soutiennent une autonomie arabe sous la souveraineté israélienne, 21% soutiennent une souveraineté israélienne progressive, 35% préfèrent la souveraineté immédiate et complète et 9% pour un Etat palestinien en Judée et Samarie.

Le sondage révèle également que la grande majorité des Israéliens pensent qu’un Etat palestinien ne sera pas établi en raison du refus persistant de la part des Arabes de l’Autorité Palestinienne.

Le sondage a été réalisé avant la prochaine convention de souveraineté à Jérusalem le 12 février 2017 par le mouvement Women in Green et le journal Besheva. Ses points principaux sont libérés avant l’inauguration du président Donald Trump, évidemment afin de faire ressortir qu’une nouvelle ère est proche dans les relations israélo-américaines concernant les territoires libérés de 1967.

Les femmes de Green Yehudit Katsover et Nadia Matar, qui ont fondé le mouvement Sovereignty Now, ont déclaré dans un communiqué : « Le Premier ministre Netanyahu est un homme d’histoire. C’est une occasion historique de conduire Israël vers la souveraineté et la paix. Le peuple d’Israël est prêt à la souveraineté, maintenant ».

Sam Solomon a déclaré dans un communiqué, « L’Administration Trump a donné des signaux clairs que maintenant, c’est le temps pour Israël de rêver grand. Le peuple d’Israël est prêt, notre allié le plus fort de l’Amérique est prêt, et maintenant nous appelons notre direction à se lever à cette occasion historique de conduire Israël à la souveraineté et la paix.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI