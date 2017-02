Le Major général Yom Tov Samia contre la désinformation : « Des palestiniens morts de la grippe sont placés dans la liste des martyrs « 

Dans le même temps, le ministère de la Santé à Gaza a rapporté une raid aérien israélien à la frontière entre Gaza et le Sinaï. Selon les rapports officiels à Gaza, deux hommes ont été tués , un de 24 ans, de Rafah, et un second de 38 ans de la ville de Gaza et cinq autres ont été blessés. L’armée israélienne a rapporté qu’il n y a pas eu de réplique israélienne sur Gaza.

Le Major général Yom Tov Samia, ancien GOC Southern Command, a parlé ce matin à la radio de Tsahal concernant ces accusations du Hamas :

« A Gaza il y a toujours des rapports contradictoires, nous avons rencontré souvent de personnes mortes de la grippe et placé dans la liste des martyrs ».