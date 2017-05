Le major général de l’armée israélienne:  » Israël est forcé de réduire l’électricité à Gaza car le Hamas l’utilise pour les tunnels au lieu des habitants »

Le chef de COGAT, Yoav Mordechai, a déclaré qu’Israël devrait prendre la décision de couper l’électricité à Gaza en raison de la décision du Hamas «d’utiliser l’argent pour creuser des tunnels» et que «le peuple (à Gaza) ne reçoit que ce qui reste» dans une interview de la BBC en arabe plus tôt cette semaine.

« Israël devra couper l’approvisionnement en électricité de la bande de Gaza », a déclaré M. Mordechai. « La raison en est que le Hamas préfère utiliser l’argent pour creuser des tunnels, ou pour son organisation, et les gens obtiennent seulement ce qui reste de cela ».

Le Major General a évoqué largement les conflits de paiement en cours entre le régime terroriste du Hamas qui contrôle le Gaza et l’Autorité palestinienne qui statue sur les Palestiniens en Judée-Samarie.

« Israël aujourd’hui est le seul à fournir de l’électricité à la bande de Gaza », a noté Mordechai. « 125 mégawatts proviennent d’Israël. Le gouvernement israélien a décidé de l’augmenter de 100 mégawatts, mais malheureusement, il y a des problèmes entre le Hamas dans la bande de Gaza et l’AP à Ramallah, ce qui a amené l’AP à ne plus payer l’électricité « .

Mordechai a mis en garde il y a plus d’un mois que le carburant serait épuisé en raison des pénuries de paiements. Dans son interview à la BBC cette semaine, il a accusé le leadership du Hamas de contribuer à la pénurie d’électricité.

« Malheureusement, le Hamas prend 100 millions de NIS (28 millions de dollars) par mois auprès des résidents de la bande de Gaza: des marchandises, des taxes de tous les Palestiniens dans la bande de Gaza, et cela n’atteint pas l’Autorité palestinienne », a-t-il déclaré.

« Si l’électricité se déplace pour les tunnels et Fathi Hamad, un leader du Hamas qui a quatre femmes, trois maisons et l’électricité 24 heures par jour, et deux millions de Palestiniens ont de l’électricité pendant quatre heures par jour, est ce que cela a du sens? » a t’il demandé.

