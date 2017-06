Ce sont les maisons bédouines offertes par l’Etat d’Israël – Sauver le Negev (Partie 1)

Voici les somptueuses maisons que les Bédouins ont construits sur le terrain qu’Israël leur a donné gratuitement dans le Néguev.

Le gouvernement d’Israël essaie de résoudre le problème de squattage illégal chez les bédouins dans le Negev.

Bien qu’il y ait plusieurs villes légales bédouines, il y a énormément de squatters illégaux qui reprennent l’ensemble de la région du Negev.

Ces squatters vivent dans des huttes improvisées temporaires (et plus souvent maintenant, dans des structures permanentes illégalement construites) sur les terres de l’État et se connectent illégalement à l’eau, à l’électricité et à d’autres services publics.

Le gouvernement d’Israël a offert des terres et de l’argent aux Bédouins en fonction du nombre de femmes qu’ils ont .

Vous l’avez bien lu : Le nombre de femmes leur permet de plus ont plus d’argent et plus de terres offertes par Israël.

J’écrirai un article complet sur la façon dont nous perdons la région du Negev au cours de la semaine prochaine, mais pour l’instant, consultez quelques-unes de ces maisons pour en faire votre propre avis.

Ces maisons appartiennent à des Bédouins qui ont accepté le « paquet » que l’État d’Israël leur a donné.

Je ne pense pas que les gens de Gush Katif ou d’Amona aient reçu des solutions aussi luxueuses.

La prochaine fois que quelqu’un prétend que Israël essaie d’expulser les Bédouins, montrez leur ces châteaux.

Tout le monde doit voir cela. Ce sont toutes des maisons « uni-familiales ».

Photos : Ari Fuld, Stephen Leavitt, et Josh Hasten de Regavim et Amichai Yogev.

Par Ari Fuld.

Météo en Israel