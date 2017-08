La maison de mode italienne Miu Miu, filiale de Prada supprime sa ligne de vêtements avec une étoile jaune

La maison de mode italienne Miu Miu, une filiale de Prada, a retiré une ligne de vêtements qui présentait une étoile jaune qui rappelle ce que les juifs ont été obligés de porter par les nazis pendant la Shoah.

Miu Miu a déclaré qu’il supprimerait les articles immédiatement après avoir été contacté lundi soir par le Congrès mondial juif, a déclaré le WJC dans un communiqué.

Dans un message adressé à WJC, Preia Narendra, vice-président senior du marketing et des communications à Miu Miu, il a déclaré: « Merci d’avoir attiré notre attention. Ce n’était pas l’intention de Miu Miu de faire une déclaration politique ou religieuse, et nous nous excusons pour toute infraction qui aurait pu être prise. Veuillez noter que tous les articles seront retirés de la collection. «

La ligne comprenait des robes, des chemises et des jupes dans un motif de retour à l’école avec un patch de nom avec le logo de l’entreprise et un patch étoile à cinq points jaune avec un nom brodé.

Une robe avec le patch de nom a été vendu en ligne pour 2 170 $.

« Le Congrès juif mondial se félicite Miu Miu et sa société mère, Prada, de son attention et de son action aux préoccupations que nous avons soulevées au sujet de l’utilisation de l’étoile jaune sur ses vêtements », a déclaré Robert Singer, PDG du World Jewish Congress. « À ce moment critique, lorsque l’antisémitisme et la bigoterie fait parties de la sphère publique, nous devons continuer à faire preuve de prudence et montrer une sensibilité dans toutes les sphères et tous les secteurs ».

Le Jerusalem Post a rapporté qu’une veste et une jupe portant les patchs étoiles jaunes étaient toujours présentées sur le site Miu Miu ce mardi soir.

D’autres éléments de la collection comprenaient un patch étoiles rouge ou violet, ou un patch en forme de rectangle.

Il y a trois ans, la chaîne internationale de vêtements Zara s’est excusée pour avoir vendu une chemise à rayures bleues et blanches avec une étoile jaune à six pointes. La chemise, pour les tout-petits, a été identifiée comme un « t-shirt à rayures pour sheriff ».