La Maison d’Anne Frank rénovée afin de se plonger dans le contexte historique de l’époque

Le musée d’Anne Frank à Amsterdam fera l’objet d’une rénovation au cours des deux prochaines années, qui comprend l’ouverture d’une nouvelle entrée et un espace supplémentaire pour les activités éducatives pour les «nouvelles générations», a déclaré l’institution.

La Fondation Anne Frank, qui gère le centre, a déclaré que le but est d’améliorer le «contexte historique» de la maison où la jeune fille juive a vécu en se cachant des Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Beaucoup de visiteurs du musée sont des jeunes de moins de 25 de pays non-européens, qui, souvent, ne savent pas en profondeur cette partie de l’histoire de l’Europe.

«Il est donc important que le musée se plonge dans le contexte historique », a déclaré le directeur général de l’institution Anne Frank, Ronald Leopold.

Il a expliqué que le musée offrira plus d’informations sur ce qui est arrivé au cours de la Seconde Guerre mondiale et la persécution des Juifs.

Le processus de renouvellement sera également plonger dans la vie clandestine d’ Anne Frank, ainsi que dans l’histoire des personnages liés à la maison.

Le musée, qui a attiré 1,2 millions de visiteurs de partout dans le monde l’an dernier, ne fermera pas ses portes au cours du processus de rénovation.

La maison va étendre son espace et inclure dans les locaux des anciens bâtiments du musée abritant des étudiants visant à accueillir des visites éducatives.

Les réformes comprennent également l’ouverture d’une nouvelle salle plus spacieuse .

C’est une bonne nouvelle pour les centaines de visiteurs qui chaque jour doivent se tenir dans les longues files d’attente pour accéder à la maison.

Le musée selon Léopold, « garde, bien sûr, le caractère authentique de la maison » qui a accueilli cette allemande juive qui a écrit son journal montrant l’une des périodes les plus difficiles et les plus sombres de l’histoire européenne.