La Maison Blanche salue le retrait par Israël des détecteurs de métaux au Mont du Temple

Le secrétaire à la presse de la Maison Blanche, Sean Spicer, a salué mardi le démantèlement israélien à des détecteurs de métaux, mis en place il y a deux semaines après le massacre de deux policiers par trois terroristes arabes.

« Les États-Unis applaudissent les efforts d’Israël pour maintenir la sécurité tout en réduisant les tensions dans la région », a déclaré M. Spicer.

Les détecteurs de métaux ont été enlevés lors d’une escalade de manifestations violentes en Judée Samarie et de rhétorique anti-israélienne dans le monde musulman. En Jordanie, 30 membres de l’ambassade d’Israël ont été brièvement assiégés à l’intérieur du bâtiment de l’ambassade d’Amman à la suite d’une tentative de meurtre par un jordanien sur un agent de sécurité . Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que l’agent de sécurité a été poignardé et a répliqué, tuant deux hommes sur place, selon le canal 2 d’Israël.

La Jordanie a exigé que l’agent soit détenu et interrogé, mais Israël a invoqué son immunité diplomatique. Israël a accepté de payer des dommages et intérêts à la famille d’un autre jordanien selon IBC.

Le ministre des Affaires étrangères de Jordanie, Nasser Judeh, a nié l’existence d’un siège et a déclaré qu’aucune attaque terroriste n’avait eu lieu à l’ambassade. « Les déclarations en Israël prétendant que l’ambassadeur et le suspect ont été assiégés, et qu’ils ont été libérés sont ridicules. Ce qui s’est passé était un incident criminel « , at-il déclaré aux médias locaux.

Les détecteurs de métaux ont été démantelés peu de temps après l’ouverture des pourparlers sur la fin de la crise entre Israël et la Jordanie, dont l’autorité religieuse du Waqf est le gardien des sites sacrés musulmans dans l’enceinte du Mont du Temple qu’Israël contrôle, y compris Al Aqsa et la région du Mont du Temple qui est aussi appelé Arab Haram al Sharif. La Jordanie contrôlait la Judée Samarie et Jérusalem-Est de 1948 à 1967, lorsque Israël a conquis ces territoires de la Jordanie.

La Maison Blanche a salué la décision « malgré le besoin démontré d’améliorer la sécurité au Mont du Temple / Haram al Sharif à la suite du meurtre de deux policiers israéliens sur le site le 14 juillet », a déclaré Spicer.

Mais dans un communiqué mardi, le comité central du mouvement du Fatah et le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a appelé les Palestiniens à « augmenter la résistance et se manifester en nombre pour la résistance populaire » vendredi, a annoncé mercredi le site d’information d’Amad .

Le secrétaire adjoint du Comité central du Fatah, Sabri Sidem, l’a déclaré lors d’une réunion mardi soir, ajoutant que «le Comité central confirme l’engagement envers le poste des autorités religieuses de ne pas reculer».