La Maison Blanche salue la décision israélienne de ne pas changer le statut-quo sur le Mont du Temple malgré la mort de deux policiers israéliens

Netanyahu a décidé de rouvrir le Mont du Temple par étapes à partir de ce dimanche après-midi, après avoir pris la décision inhabituelle de fermer le site en réponse à l’attaque.

Israël a assuré l’administration Trump et l’Autorité palestinienne qu’il n’a pas l’intention de changer le statu quo sur le Mont du Temple, alors que l’attaque terroriste du vendredi dans le complexe a suscité des craintes d’une troisième intifada.

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

‘Le statu quo sera conservé’, a déclaré le bureau du Premier ministre ce vendredi dernier après l’attaque, dans laquelle deux policiers ont été tués et un autre blessé par trois terroristes arabes israéliens. La police les a poursuivis et les ont tués sur la place du Mont du Temple, connu des musulmans comme Al-Haram al-Sharif.

Samedi soir, avant de partir lors d’un voyage de cinq jours en France et en Hongrie, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a tenu des consultations de sécurité par téléphone.

Des mesures de sécurité supplémentaires seront prises pour protéger la zone, y compris les caméras en dehors du Mont du Temple et les détecteurs de métaux à ses entrées.

Netanyahou et le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ont tenu un appel téléphonique rare, dans lequel le chef palestinien a condamné l’attaque de tir de vendredi, a indiqué l’agence officielle des médias de l’AP, Wafa.

‘Il a affirmé son rejet de tout incident violent [effectué] par n’importe quel parti, surtout dans les maisons de culte’.

Le président de l’AP condamne rarement les attaques contre les Israéliens. Netanyahou a déclaré à Abbas qu’il n’y aurait pas de changement au statu quo sur le Mont du Temple, selon le Cabinet du Premier ministre dans un communiqué.

Un certain nombre de dirigeants palestiniens se sont dit vendredi préoccupés par le fait qu’Israël exploiterait l’attaque pour modifier le statu quo.

Le Premier ministre a également appelé toutes les parties à calmer la situation à Jérusalem.

Abbas et Netanyahu ont parlé pour la dernière fois en novembre, après que l’AP a envoyé des pompiers pour aider à éteindre les incendies à travers le pays.

Selon Wafa, le bureau d’Abbas a parlé avec des fonctionnaires jordaniens dans le but de rouvrir le Mont du Temple, dont la Jordanie est considéré comme dépositaire.

Les responsables israéliens ont également assuré l’administration Trump qu’ils n’ont pas l’intention de changer l’arrangement de sécurité du statu quo, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué samedi.

Décrivant l’attaque de tir qui a tué deux agents de la police frontaliers comme un acte de terrorisme ‘déchirant’, le secrétaire du président américain a fermement condamné l’attaque, qui a eu lieu.

‘Hier, la ville sainte de Jérusalem – qui signifie ‘Ville de paix’ – est devenue une scène de terreur’, a déclaré la Maison Blanche. ‘Il doit y avoir une tolérance zéro pour le terrorisme.

Il est incompatible avec la paix et nous devons le condamner dans les termes les plus forts, le vaincre et l’éradiquer ‘.

Le secrétaire à la presse de la Maison Blanche, Sean Spicer, a déclaré: ‘L’attaque a forcé le gouvernement d’Israël à fermer temporairement le Temple Mount / Haram al-Sharif pour mener son enquête.

Israël a assuré au monde qu’il n’a pas l’intention de modifier le statut de ce site sacré, une décision que les États-Unis applaudissent et se réjouissent ‘.

Le conseiller spécial du président sur les négociations internationales, Jason Greenblatt, a également condamné l’attaque vendredi, en louant Abbas pour avoir rapidement condamné les terroristes.

Même si les terroristes étaient des Israéliens d’Umm el-Fahm, Greenblatt a écrit dans son tweet qu’il espère que ‘Abbas aide le Premier Ministre à rendre justice à ses responsables’. Greenblatt, qui a tweeté que ses pensées et ses prières sont aux familles des victimes, a déclaré:

‘Nous devons vaincre toutes les formes de terreur!’ Il a également posté un tweet appelant les célébrations du Hamas et du Jihad islamique des attaques ‘Intolérables’.

🔴 Le Jihad islamique menace Israel : « La profanation de la Mosquée Al Aqsa va entraîner de nouvelles attaques. »

L’attaque sur le Mont du Temple : Les armes ont été cachées à l’avance avec la complicité du Waqf

Mahmoud Abbas et le Roi de Jordanie demandent la réouverture du Mont du temple

Netanyaou ordonne la démolition des tentes de deuil des familles des terroristes

Le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Erdan : « Israel est souverain sur le Mont du Temple ! »

Solidarité Musulmane ? Les terroristes ont choisi de tuer leur frères : des policiers druzes !

Double discours | Abbas appelle les musulmans à utiliser « tout les moyens » pour « protéger » Al-Aqsa des Juifs crasseux « et condamne l’attaque terroriste sur le Mont du Temple

Attentat au Mont du temple : Un des policiers tué venait d’avoir un enfant : « Âgé de deux semaines, il est déjà un orphelin »

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr