La Maison Blanche « préoccupée » par le Mont du Temple, Netanyahu persiste : « Les détecteurs de métaux seront maintenus »

« La Maison Blanche est ‘très préoccupée’ par rapport aux tensions entourant le complexe du Mont du Temple de Jérusalem », selon un communiqué mardi dernier, exhortant Israël et la Jordanie à rétablir le calme dans la région après des jours de violents affrontements.

Les fidèles musulmans ont protesté contre la décision d’Israël d’installer des détecteurs de métaux et d’autres mesures de sécurité aux entrées du site sacré à la suite d’une attaque terroriste mortelle près de là vendredi, en disant que le mouvement brise l’accord délicat entre le statut et le conflit entre Jérusalem et Amman.

‘Les États-Unis sont très préoccupés par les tensions entourant le Mont du Temple / Haram Al-Sharif, un site saint pour les Juifs, les Musulmans et les Chrétiens, et appelle l’Etat d’Israël et le Royaume Hachémite de Jordanie à faire un bon des efforts de foi pour réduire les tensions et pour trouver une solution qui assure la sécurité publique et la sécurité du site et maintient le statu quo ‘, a déclaré le bureau de presse de la Maison Blanche dans un bref exposé.

Il a ajouté que Washington ‘continuerait à surveiller de près les développements’.

Mercredi, les émeutiers se sont affrontés avec la police israélienne sur les sites autour de Jérusalem dans le cadre d’un ‘jour de rage’ appelé à protester contre les détecteurs de métaux, le quatrième jour de droit de violence découlant du déménagement.

Des détecteurs de métaux ont été mis en place devant les entrées du mont du temple en tant que mesures de sécurité depuis dimanche après que la police a déclaré que trois terroristes arabes-israéliens qui émergeaient du complexe ont abattu deux policiers juste à l’extérieur vendredi après avoir caché leurs armes sur le site sacré.

Les officiels du Waqf ont boycotté le site en signe de protestation et ont demandé à d’autres musulmans de faire de même. Plusieurs affrontements ont éclaté suite à des prières de protestation à côté des détecteurs de métaux.

Les fonctionnaires craignent que les tensions ne se produisent vendredi, le jour saint musulman – si les détecteurs de métaux restent en place.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, en Hongrie lors d’une visite d’état, a déclaré mercredi qu’il avait des consultations de sécurité auprès des responsables de la police et de la défense, mais a décidé de laisser les détecteurs.

‘Nous voulons résoudre cette crise de la manière la plus calme possible et ramener le calme’, ​​a déclaré Netanyahu. ‘Nous parlons avec le monde arabe et nous expliquons qu’il n’y a absolument aucun changement au statu quo’ sur le site sacré.

À la suite de l’attaque, la Maison Blanche a soutenu la décision d’Israël de fermer le Mont du Temple, la première fois depuis 20 ans .

« Nous exhortons tous les leaders et les personnes de bonne foi à comprendre que ce processus se déroule et arrive à sa conclusion », a déclaré la Maison Blanche.

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr