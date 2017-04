Mais quel est le rôle de ce « bouton rouge » sur le bureau ovale de Donald Trump ?

De nombreux films sur la Maison Blanche montrent le « téléphone » rouge qui permet au président de faire des pourparlers secrets avec Moscou. Ce bouton rouge sert aussi à lancer une attaque nucléaire selon ces films de guerre américains. Mais il se trouve que le président a aussi un boîtier sur son bureau ovale avec un bouton rouge qui n’est pas une ligne sécurisée au président Poutine, ou même le Pentagone ou Londres mais a une tout autre utilisation…

Aujourd’hui Donald Trump a fêté les Cent premiers jours de son mandat et l’Associated Press a exposé le destin du petit bouton sur la table de bureau présidentiel.

Associated Press a mené une enquete sur le bureau du président, selon l’agence de nouvelles Reuters qui a également découvert lors d’une interview pour marquer les 100 jours à la Maison Blanche, sa fonction. En effet, le Président a appuyé sur le bouton et immédiatement un garçon est apparu avec une boisson fraîche.

«C’est un homme habitué à la richesse », a déclaré l’agence de Presse. « Trump a une vie en tant que haut dirigeant, et a souvent des visiteurs de l’étranger autour du bureau, et le bouton-poussoir placé sur la table permet aux différents invités et depuis des décennies, de se faire servir un Coca-Cola. »

USA TODAY a développé le sujet et a écrit que le bouton peut être déplacé dans le bureau et d’autres pièces et endroits de la Maison Blanche. Les médias américains disent que le bouton est destiné à appeler le service, et qu’il existe bien avant l’administration Trump, car même dans les jours d’Obama , ce bouton de service était présent mais moins utilisé.



