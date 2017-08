Le maire juif de Charlottesville : « Je ne vois pas le monde à travers les yeux d’une personne noire mais d’un Juif « 

Michael Signer, le maire juif de Charlottesville, a une chose en commun avec les suprématistes blancs qui sont descendus dans sa ville de Virginie méridionale pendant le week-end: il s’est également opposé à la suppression d’une statue du général confédéré Robert E. Lee.

Bien sûr, les raisons de Mr Signer pour conserver la statue auraient méprisé les suprématistes: il était d’accord avec les activistes afro-américains locaux qui avaient soutenu que la préservation de la statue était un moyen d’enseigner aux Virginiens les horreurs d’une cause «déshonorable» qu’était la Confédération.

Signer était du côté perdant d’une décision du Conseil municipal 3-2, et la statue est maintenant prévue pour être retirée. Mais son approche réfléchie, plus typique d’un universitaire que d’un politicien, a également été évidente dans son conseil lors de la témérité des manifestations qui ont touché cette ville: «Ne prenez pas l’appât», a-t-il dit.

En donnant ces conseils, Signer a noté que pour la première fois de sa vie, il a été la cible très désignée tel un appât en tant que juif.

«Je peux le voir à travers les yeux d’un homme juif; Le KKK déteste les juifs tout autant qu’ils détestent les noirs. Les choses avec ce groupe en ligne sur les juifs sont incroyables, sanglantes. Tout ce que j’ai trouvé sur mon téléphone chez moi, vous penseriez que cela datait d’il y a cent ans. »

Signer, 44 ans, avocat praticien à Charlottesville, donne également des conférences sur la politique et le leadership à l’Université de Virginie, son école de droit originelle. Sa femme, Emily Blout, est une universitaire iranienne de la même université.

Originaire d’Arlington, Signer est l’enfant des journalistes, mais dans l’autobiographie, il ressemble à beaucoup d’autres jeunes juifs plus jeunes qui notent avec fierté la classe ouvrière et les racines intellectuelles de leurs grands-parents:

«Mon grand-père était un mécanicien pour l’armée sur le front européen dans la Seconde Guerre mondiale et membre à vie du syndicat des correcteurs au New York Times; Il a perdu une partie d’un doigt dans un accident industriel étant jeune homme « , a-t-il écrit. « Ma grand-mère a organisé les couturières dans son usine de New York City et a ensuite travaillé comme secrétaire d’Hannah Arendt à la New School ».

Dans un discours de janvier déclarant Charlottesville comme «une capitale de la résistance», Signer a décrit son grand-père comme étant un «enfant juif élevé dans le Bronx «faisant partie des forces qui ont libéré le monde du nazisme et du fascisme, qui a jeté les bases de l’OTAN et du plan Marshall, pour un pays qui a répondu aux promesses de la Statue de la Liberté. …

« S’il vivait en ce moment, je ne pense pas pouvoir le regarder en face et dire à mon grand-père, je ne me suis pas battu pour les valeurs que vous avez combattues ».

Avant de devenir maire, Signer était connu à la fois pour son activisme dans les quartiers supérieurs du Parti démocratique – Il était conseiller de la sécurité nationale pour la campagne primaire de John Edwards en 2008 – Il apporta ainsi son expertise sur un sujet qui a récemment reçu beaucoup d’attention: la démagogie. Son livre de 2009 intitulé «Démagogue: la lutte pour sauver la démocratie de ses pires ennemis» a été bien accueilli.

Le livre examine les démagogues avérés de gauche comme de droite: le sénateur Joe McCarthy, le cerveau anti-communiste des années 1950 qui a perverti le discours américain, Hugo Chavez, l’homme fort résolument vénézuélien et gauchiste, sont tous deux examinés. En décembre 2015, avant les primaires présidentielles, Signer a prédit que Donald Trump pourrait devenir une «menace singulière pour notre République».

Paraphrasant James Fenimore Cooper, Signer a écrit alors que Trump avait répondu aux quatre critères caractérisant les démagogues américains: «ils se posent comme hommes de la population commune; Ils déclenchent des vagues d’émotion puissante; Ils manipulent cette émotion à des fins politiques; Et ils menacent ou enfreignent les principes de gouvernance établis. »

Ce week-end, Signer a condamné Trump pour avoir alimenté la ferveur nationaliste populiste blanche, ce qui a engendré la violence et qui a pris la vie d’un contre-protestataire, a blessé des douzaines d’autres et a mené à la mort de deux soldats de l’Etat dans un accident d’hélicoptère. Le rallye comprenait les drapeaux nazis, les chants des « Juifs, vous ne nous remplacerez pas! », et des cris de « Juif » chaque fois qu’un conférencier mentionnait le nom de Signer.

« Regardez la campagne qu’il a menée », a déclaré le maire sur CNN.

« La vague d’attaques antisémites que j’ai vue la semaine dernière est une nouvelle expérience pour moi, je n’ai jamais vu ça auparavant », a déclaré Signer. « Certaines ressemblaient à des cauchemars historiques, et je pensais que cela n’existerait plus après la Seconde Guerre mondiale ».