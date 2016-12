Le maire de Nice, Estrosi se rend en Israël pour montrer son soutien et verse 50.000 euros de la région PACA !

Le maire de Nice, C.Estrosi s’est rendu en Israël et a voulu montrer son désaccord envers les organismes qui attaque la seule démocratie au Moyen Orient : Israel !

Il n’est pas venu qu’avec des beaux discours, mais aussi avec les poches pleines, en versant la somme exceptionnelle de 50.000 euros de la part de la région PACA pour le KKL.

Cette somme servira afin au reboisement suite aux récents incendies terroristes.

Puis le maire de Nice est revenu lors de sa prise de parole sur le vote de l’UNESCO et sur ses relations avec Israël :

“Regrettant profondément que mon pays, La France ne se soit pas opposé à la résolution adoptée à l’UNESCO (contre Israël), alors je veux à citer la phrase du livre d’Isaïe: Pour Jérusalem je ne me tairai point… Je n’ai pas besoin de recevoir de remerciements de votre part, quand on est frère on ne se remercie pas, on appartient à la même famille…, on ne se fait jamais défaut…Ce qui s’est passé après les attentats de Nice: je sais combien vous avez été présent ce 14 Juillet à nos cotés, c’est à ça être frère,…c’est plus important d’être ensemble quand on est dans la peine et le malheur plutôt que lorsque les choses sont simples et faciles… »

Ajoutant à l’occasion des fêtes de Hanouca :

» En cette période de Hanouka, en allumant avec vous cette semaine chaque soir une bougie, je souhaite qu’elle éclaire notre avenir et écrive un dessin plus beau pour l’homme…Que les lumières de hanouka éclairent les dirigeants du monde pour qu’il prennent les décisions justes”

Merci Mr Estrosi.

