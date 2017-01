Le maire de Ma’aleh Adumim suite à la demande de Donald Trump : « Nous ne devons pas montrer d’hésitation et de faiblesse avec les Etats-Unis »

Le maire de Ma’aleh Adumim, Benny Kashriel, s’est exprimé ce matin à la radio de l’ armée et a abordé la question de la construction en Judée Samarie : « Si nous voyons en nous de l’hésitation et de la faiblesse, les Américains vont l’interpréter d’une manière telle que la loi (de la souveraineté de Ma’aleh Adumim) ne passera pas…Nous ne cherchons pas à discuter avec les Américains, je veux juste faire avancer ce processus« .

Il a ajouté vis à vis du Premier Ministre « le premier ministre ne doit pas montrer la moindre hésitation. Tous les ministres nous soutiennent, et la majorité des membres de la Knesset aussi. Une majorité de la Knesset veut faire passer la loi ».

Pour rappel, hier, le Premier ministre Netanyahu, s’est adressé au Président du ministre de l’Intérieur et de l’éducation Naftali Bennett, et a demandé de reporter le vote sur le projet de loi suite à la demande de l’administration Trump, prévu ce matin, pour accorder la souveraineté sur Ma’aleh Adumim.

Le premier ministre a expliqué que l’administration Trump a demandé « de ne pas les surprendre avec des mesures unilatérales ».

Un jour après l’entrée de Donald Trump à la Maison Blanche, la situation semble tendue. Dans les coulisses, une bataille de tweets entre le Premier ministre et le président du parti Habait Héyehoudi qui a fait monter cette tension, et ce samedi a débuté un conflit plus profond et sérieux sur l’ère de Trump et son rapport avec les israéliens et leurs terres ancestrales.

Il se trouve que Netanyahu a abordé Bennett et lui a demandé de reporter le vote sur le projet de loi pour la souveraineté sur Maale Adumim qui était prévu depuis longtemps.

Netanyahu a tweeté un message sur Twitter et a dit que l’un des problèmes auxquels fait face Trump sera l’Iran. Bennett a répondu rapidement et a dit qu’il est tout aussi important de ne pas laisser l’Iran s’implanter en Judée Salarie (par le financement du terrorisme aux palestiniens par un second état palestinien). La souveraineté de cette implantation qui est aujourd’hui, la troisième plus grande d’Israël, et selon Bennett une tentative de contrecarrer la solution à deux états.

Bennett, qui a essayé ces dernières semaines de tenir une telle discussion à propos de l’ère Trump, a accepté d’examiner la question après l’audience qui se tiendra aujourd’hui dans le Cabinet.

En arrière-plan, en cours d’exécution dans la presse juive Netanyahu doit aussi se retirer du discours de Bar-Ilan et mener une politique « docile » concernant la construction en Judée Samarie afin d’envisager le report du vote sur le projet de loi.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI