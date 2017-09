Pour le Maire de Londres, Trump et l’Etat Islamique ne font qu’un

Le maire de Londres a accusé le président américain Donald Trump d’alimenter un «conflit de civilisations» en faisant écho à la rhétorique du groupe terroriste de l’État islamique.

Parlant lors d’un événement au Guardian dimanche, Sadiq Khan a renouvelé sa critique de l’interdiction de voyage de Trump qui empêche les citoyens d’un certain nombre de pays à majorité musulman de visiter les États-Unis, en disant qu’il a joué entre les mains de Daesh.

‘Ils disent qu’il y a un conflit de civilisations, il n’est pas possible d’être un musulman et un occidental, et l’Occident nous déteste. Et vous jouez par inadvertance leur jeu, vous les aidez ‘, a-t-il déclaré.

Khan a fortement critiqué les restrictions de voyage de Trump qui a appelé à une interdiction complète des musulmans d’entrer aux États-Unis lors de l’élection présidentielle américaine l’année dernière.

Le maire de Londres a également abordé la déclaration de Trump l’année dernière que Khan serait exemptée de son interdiction musulmane proposée.

‘Mon point de vue était d’abord « je ne suis pas exceptionnel » et deuxièmement « Pensez à ce que vous dites. » Parce que ce que vous dites n’est pas différent de ce que Daesh ou ce qu’on appelle ISIS dit», a déclaré Khan en utilisant un arabe acronyme du groupe terroriste.

Khan a déclaré que l’interdiction de voyage de Trump donne une «mauvaise impression» de l’islam et a voulu semer la méfiance entre les musulmans et non-musulmans.

‘Je suis un occidental, mais aussi un musulman très fier. Il y a des gens qui veulent diviser nos communautés – je ne les laisserai pas ‘, a-t-il déclaré. Les remarques de Khan sont venues alors que Trump a renouvelé les restrictions de voyage pour les citoyens de l’Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen en visitant les États-Unis, tout en ajoutant à la liste la Corée du Nord, le Venezuela et la majorité musulmane du Tchad.

Dans le cadre de ses critiques de Trump, Khan a appelé le président américain à annuler, ‘ses politiques qui vont à l’encontre de tout ce que nous défendons’.

Les deux derniers se sont affrontés en juin après que Trump a critiqué le leadership de Khan à la suite d’une attaque dans laquelle trois terroristes ont foncé avec une camionnette sur les piétons sur le pont de Londres, puis ont sauté et poignardé les passants, tuant huit personnes et blessant des douzaines.